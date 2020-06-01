Структуры Навального защищают активистку, в третий раз проходящую по статье за экстремизм

Штаб Алексея Навального в Кургане продолжает сбор денег для лингвистической экспертизы в пользу активистки, подозреваемой в экстремизме. Однако она не единственная, за кого в разное время вступались иноагент ФБК и сам основатель организации.

В середине мая курганский штаб Навального объявил о начале сбора средств в поддержку Любови Кудряшовой, уже в третий раз подозреваемой в экстремизме. Активистка входит в движение за восстановление прав граждан СССР в Курганской области, которое не признает действующей власти и не считает Российскую Федерацию правопреемницей Советского Союза. Кроме того, члены организации в регионе полагают, что местное руководство незаконно занимает правительственные объекты, в связи с чем призывают покинуть их.

Первое дело на Кудряшову было заведено по ч. 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Второе дело в отношении активистки возбудили по ч. 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма»).

В конце 2019 года в отношении Кудряшовой было заведено дело по ч. 1 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма»). По версии следствия, подозреваемая активно сопротивлялась проводимой политике РФ, отрицала существование страны как таковой, призывала к свержению власти насильственным методом и размещала тематические материалы в соцсетях.

В штабе Навального в Кургане решили провести сбор средств для лингвистической экспертизы, озвучив сумму в 140 тысяч рублей. Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» обратил внимание, что стоимость данного исследования сильно завышена, поскольку в Москве, где цены отличаются от региональных в большую сторону, услуга обойдется в 20–60 тысяч рублей, а рецензирование заключений — в 15–40 тысяч рублей. Таким образом, «прибыль» штаба может составить от 40 до 105 тысяч рублей по столичному ценнику.

Кудряшова не единственный активист, за которого вступались структуры Навального. Так, сам блогер не раз поддерживал подозреваемых, которые впоследствии были осуждены за экстремизм. Кроме того, по этим статьям проходили и прямые сторонники основателя ФБК.

Например, в 2017 году суд в Чувашии признал виновным волонтера штаба Навального Алексея Миронова в нарушении статьи 282 УК РФ и приговорил к 2 годам и 3 месяцам колонии за публичные призывы к экстремизму. Поводом для возбуждения дела стал пост активиста с высказыванием о мусульманах. На него также заводилось дело за призывы к экстремизму после публикации в соцсетях фотографии документов гражданина, подлежащего прохождению военной службы, и подписи с призывом к смене власти. Несмотря на то, что спустя два года по решению суда активиста освободили из колонии, сам факт того, что сторонника Навального осудили за экстремизм, был.

Похожая ситуация была в Приморском крае, когда сторонника основателя ФБК Дмитрия Третьякова задерживали и арестовывали по подозрению в призывах к экстремизму. Местным штабом был объявлен сбор средств в поддержку активиста. По решению суда молодой человек за репост записи бежавшего на Украину журналиста Аркадия Бабченко получил два года условно.

Кроме того, за экстремистов заступался и лично Навальный. Например, он в 2016 году поддерживал блогера Антона Носика, осужденного за экстремистский пост в ЖЖ. Основатель ФБК явился на заседание суда, чтобы выразить сочувствие коллеге, а после оглашения приговора оба вместе позировали фотографам. Также Навальный вступался за блогера Владислава Синицу, осужденного за экстремизм в Интернете. Молодой человек призывал к осуществлению насильственных действий в отношении детей полицейских, за что был осужден на пять лет тюремного заключения.

Сам основатель ФБК также «ходил по краю» в области экстремизма. Так, за слова в эфире «Эха Москвы» Навальный может быть привлечен к ответственности. Запрос на проверку его высказывания направлен в правоохранительные органы.