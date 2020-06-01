Сирия, 1 июня. Сирийский солдат был убит неизвестными в Даръа. Женщины организовали демонстрации в городе Африн, осудив преступления протурецких боевиков. ИГ1* подозревается в совершении вылазки в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: потеряли одного из солдат в результате нападения неизвестных в провинции Даръа; продолжают обмениваться ударами с боевиками на юге Идлиба.

«Дивизия аль-Хамза»: захватывает дома мирных жителей в Африне.

«Исламское государство»1: подозревается в организации вылазки в городе Аль-Бусейра юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Протурецкие боевики: столкнулись с протестами женщин в Африне.

Провинция Алеппо

В городе Африн на северо-западе Алеппо состоялись женские демонстрации. Протестующие обратились к международному сообществу с просьбой повлиять на продолжающиеся нарушения прав гражданского населения в Африне. Митингующие потребовали подвергнуть судебному преследованию преступников, ответственных за убийства, похищения и пытки курдских женщин.

Напомним, территория Африна перешла под контроль ВС Турции и подконтрольных им формирований в марте 2018 года в результате операции «Оливковая ветвь». С тех пор регулярно поступают сообщения о преступлениях протурецких боевиков.

Между тем стало известно, что в результате последних междоусобных стычек среди протурецких боевиков, произошедших в Африне, свой штаб вынужденно покинули члены группировки «Дивизия аль-Хамза». Информационный портал Afrin Post заявляет о том, что после этого радикалы начали захватывать дома гражданских лиц, владельцы которых по тем или иным причинам отсутствуют.

Провинция Дейр-эз-Зор

На городском рынке в населенном пункте Аль-Бусейра произошло нападение на одного из местных жителей. Согласно информации военного источника в сети Twitter (Sada_AlSharqieh), неизвестные в масках организовали покушение на сирийца по имени Хамид аль-Мухаммад аль-Дахам. О том, удалось ли ему выжить, не сообщается.

Как известно, город находится под контролем «Демократических сил Сирии»**** (SDF), тем не менее в нем практически ежедневно происходят вылазки неизвестных. Так, накануне здесь был застрелен курдский боевик. Ответственность за участившиеся нападения возлагают на террористов подпольных групп «Исламского государства».

Провинция Даръа

В провинции вновь активизировалась подпольная деятельность террористов. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), тело неизвестного молодого человека было обнаружено в населенном пункте Аль-Музайриб к северо-западу от Даръа. Опознать убитого пока не удалось. Напомним, предыдущее нападение неизвестных в Аль-Музайрибе произошло 28 мая.

В то же время поступают сообщения об убийстве солдата 4-й дивизии Сирийской Арабской Армии (САА) перед зданием национального госпиталя в квартале Дараа аль-Махата административного центра региона. Более подробная информация о случившемся в настоящий момент формируется.

Провинция Идлиб

Появились уточненные данные о вылазке неизвестных на трассе М-4 в юго-западной части Идлиба. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), налетчики на мотоциклах открыли огонь по автомобилю, в котором находились четверо гражданских лиц. Стало известно, что троим из них, в том числе ребенку, выжить не удалось.

Тем временем на юге региона продолжаются вооруженные стычки между террористами и правительственными подразделениями. По данным Twitter-канала (SteeleSyAA), перестрелки наблюдаются на линии соприкосновения сил.

Напомним, несмотря на действующий в Идлибской зоне деэскалации режим тишины, боевики незаконных бандгрупп не перестают провоцировать боевые действия с сирийскими войсками. В результате страдают прежде всего мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.