Вильнюс, 1 июня. Строительство БелАЭС велось в Гродненской области, неподалеку от города Островец. До ввода в эксплуатацию ее первого энергоблока осталось менее одного месяца. И чем ближе становится наступление дня Х, тем активнее отдельные представители Литвы раздувают истерику по этому поводу.

Глава прибалтийского государства Гитанас Науседа признался, что за 10–12 лет, пока реализовывался этот проект, Вильнюс не приложил достаточных усилий для того, чтобы остановить строительство. В текущей ситуации Литве остается лишь сосредоточить все свое внимание на том, чтобы Минск неукоснительно соблюдал все рекомендации по безопасности, пропущенные через призму требований ЕС, пишет Baltnews.

Руководствуясь этой логикой, Вильнюс и обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом, чтобы она сама занялась решением вопросов, непосредственно связанных с обеспечением безопасности БелАЭС. С аналогичным предложением в конце мая президент Литвы обратился к председателю Европейского совета Шарлю Мишель. Литовская сторона рассчитывает, что европейские рычаги позволят хоть как-то повлиять на ситуацию.

«Трактор с ядерным двигателем сам по себе не опасен. Он становится угрозой, когда за руль садится безответственный водитель», — заявил министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас, тем самым поставив под сомнение квалификацию персонала БелАЭС.

При этом его не смущает тот факт, что подготовкой эксплуатационников с 2014 года занимаются российские специалисты учебных центров Ленинградской и Калининской АЭС. Однако даже обучение в Германии или Франции не повлияло бы кардинально на позицию Литвы, которая нашла бы новые придирки. Таким образом, Вильнюс, понимая всю тщетность своих действий, все равно продолжит саботировать «белорусский ядерный трактор».

Ранее политолог Роман Романов выразил мнение, что во внешней политике Литва действует, исходя из интересов США. Этим объясняются попытки Вильнюса обострить отношения между РФ и Евросоюзом.