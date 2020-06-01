В Госдуме предложили дать возможность абитуриентам сразу пересдавать профильные ЕГЭ

Москва, 1 июня. Абитуриенты могут получить право пересдавать не только обязательные предметы в рамках ЕГЭ, но и профильные в этом году. Об этом сообщил член комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.

По его словам, в настоящее время в Госдуме ведется работа над проектом закона. Марченко отметил, что сейчас можно пересдавать только обязательные ЕГЭ — русский язык и математику. Однако предметы по выбору можно пересдать только на следующий год.

Евгений Марченко пояснил, почему в Госдуме появилось соответствующее предложение. Если школьник не сдал «профильную историю, английский язык или литературу, в этом году для него вообще интересующие его факультеты будут закрыты», добавил он.

«А он, допустим, с детства мечтает быть экономистом, юристом, историком или журналистом. Мы это считаем несправедливым. Там для них, абитуриентов, такая трагедия, когда они не сдают — я просто видел, как они из-за этого страдают. А зачем? Что нам это дает?» — поинтересовался Марченко.

Он также пояснил, что за год абитуриента могут призвать в армию. Поэтому, как считает депутат, необходимо сделать так, чтобы у школьников появилась возможность сдавать все ЕГЭ летом этого же года до окончания сроков приема документов в вузы.

Как заметил Евгений Марченко, ЕГЭ приравнивают к вступительным экзаменам в высшее учебное заведение, которые были до введения единого госэкзамена. Однако тогда была возможность подать документы на сдачу вступительного экзамена в несколько вузов, а не в один.

«В одном завалились, а в другой пошли и сдали — вы могли в нескольких вузах быть абитуриентом. А тут, получается, вы один раз завалили, мало ли что, перенервничали, и вам закрывают в этом сезоне вообще все дороги. Это же несправедливо? Дайте еще одну попытку в течение летнего времени, чтобы человек успел поступить», — призвал Марченко.

Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в интервью Федеральному агентству новостей ранее рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на проведение единого госэкзамена в этом году и можно ли будет списать в аудитории с помощью маски.