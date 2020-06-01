Бензовоз попытался проехать сквозь толпу протестующих в Миннеаполисе. ФАН-ТВ

Грузовик въехал в толпу протестующих в американском Миннеаполисе. Некоторые успели убежать, водителя выволокли из кабины. По предварительным данным, сейчас он в больнице с травмами.

Массовые акции протеста вспыхнули в американских городах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В ходе задержания из-за подозрения в использовании фальшивых денежных купюр офицер полиции Дерек Шовин прижал Флойда к земле, придавив его коленом в области шеи. Позднее Флойд скончался в госпитале.

Полицию обвинили в убийстве подозреваемого. Опубликованная впоследствии судмедэкспертиза показала, что Флойд скончался не от удушения, а из-за ряда других факторов, включая проблемы с сердцем и наличие в крови психоактивных веществ. Флойд являлся порноактером, ранее был неоднократно судим, в том числе за вооруженное ограбление (aggravated robbery). Однако, несмотря на это, происшествие стало катализатором для вспышек массовых беспорядков по всей стране.

В различных городах США стали происходить регулярные акты вандализма, грабежа, разбоя, и даже убийств. Так, был убит белый хозяин магазина, пытавшийся предотвратить ограбление.

По предварительным данным, большее число преступлений совершается чернокожими. Звучат призывы сражаться с полицией, были сожжены ряд полицейских участков, других зданий, в том числе муниципальных.

Напомним, президент США Дональд Трамп 31 мая объявил, что организация АНТИФА (сокращенно от антифашистов) будет восприниматься американскими службами, как террористическая. Данное сообщество относится к леворадикальным, не раз замечено за призывами и осуществлением насильственных актов в отношении государственных служащих и обычных граждан как в Европе, так и в США. В том числе сообщается об их прямом участии в массовых беспорядках, охвативших сейчас американские города.