Германия осудила ПНС Ливии за шантаж РФ с помощью похищенных социологов

Немецкие СМИ осудили нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии за незаконное похищение российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана и последующий шантаж РФ жизнями захваченных. В субботу, 30 мая, в Сети появилась запись разговора сотрудника Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Юнеса Абазида с главой Высшего Государственного совета ПНС Халеда аль-Мишри, который предложил освободить двух граждан РФ в обмен на поддержку «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа со стороны Москвы.

Террористы ПНС шантажируют РФ: жизнь социологов в обмен на поддержку Москвы

Издание Zuerst отреагировало на шантаж со стороны представителя руководящего звена ПНС, который попытался надавить на Кремль, чтобы добиться изменения официальной позиции РФ по внутриливийскому кризису. Европейские журналисты, исходя из содержания разговора, отметили, что аль-Мишри открыто подтвердил собственную вовлеченность в инцидент с похищением и возможность повлиять на судьбу россиян. Однако в обмен на возвращение ученых домой он потребовал от Москвы встречи с президентом Владимиром Путиным и изменения официальной позиции по Ливии: Россия должна поддержать и признать террористический режим ПНС.

«Я говорил с Файезом Сарраджем. Он сказал, что у нас есть доказательства и признания того, что Шугалей и Суэйфан работают на Сейфа аль-Ислама Каддафи (сын последнего законного лидера страны Муаммара Каддафи). Мы пытаемся предотвратить передачу дела в суд. Поскольку если это произойдет, дальше будет сложно. Мы постараемся решить проблему дружественным путем и таким образом, чтобы обе стороны могли извлечь выгоду. Саррадж хочет посетить Россию, встретиться с президентом Путиным, а по завершении декларировать, что Россия поддерживает легитимность и решения Совета Безопасности ООН», — цитируют аль-Мишри авторы Zuerst.

Любопытно, каким образом встреча ученых с сыном Каддафи могла стать поводом для обвинения? Сейф Каддафи — публичная личность, он неоднократно общался с представителями СМИ, в том числе западных, однако их не похищали и не отправляли в тюрьму после разговора с представителем семьи Каддафи. Поэтому подобные заявления безосновательны.

Тем не менее в ответ на «предложение» ПНС сотрудники ФЗНЦ заявили, что РФ занимает нейтральную позицию в Ливии и не поддерживает ни одну из противоборствующих сторон. Также Юнес Абазид напомнил, что российское правительство не считает уместным поддаваться на шантаж, а Фонд защиты национальных ценностей — общественная организация, которая не может лоббировать встречу Сарраджа с высшим руководством страны.

Немецкие журналисты подозревают ЦРУ в управлении ПНС

Изучив запись телефонного разговора, немецкие журналисты задались вопросом, может ли похищение двух российских социологов, которое впоследствии было использовано для давления на Москву, быть заранее спланированной операцией Вашингтона и ЦРУ в Тобруке? В таком случае, возмутились представители СМИ, как триполитанские боевики могут по-прежнему оставаться законным правительством и респектабельным партнером для стран Европейского союза? Авторы статьи самостоятельно нашли ответы на озвученные вопросы.

«В номенклатуре ПНС много людей, которые имеют тесные связи с Вашингтоном и террористическими группировками. Одним из наглядных примеров является главарь бандформирования RADA, радикального подразделения исламской военной полиции Триполи, член «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) Абд аль-Рауф Карра. Его группировка действует как самостоятельное подразделение «Министерства внутренних дел» ПНС, которое возглавляет Фатхи Башага», — объяснили они.

После публикации аудиофайла разговора с аль-Мишри, который опубликовал глава ФЗНЦ Александр Малькевич, ливийские журналисты в этот же день, 30 мая 2020 года, обнародовали снимки виз Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Телеканал Libya 24 предоставил фотографии документов в качестве опровержения попыток ПНС обвинить россиян в нарушении визового режима.

Боевики перебрали уже несколько вариантов, которые, по их мнению, могли бы легитимировать незаконное похищение двух граждан РФ: вмешательство в выборы, шпионаж, а также нарушение визового режима. Однако каждому из этих пунктов есть опровержение.

Во-первых, в Ливии нет законодательства, а президентское голосование не проводилось ни в момент прибытия россиян в страну, ни после. Во-вторых, ученые официально прибыли на территорию североафриканского государства с разрешением на исследовательскую деятельность. Что касается третьего «аргумента», то, опубликовав проштампованные снимки документов социологов, Libya 24 нивелировала соответствующее заявление так называемого ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.