Ученые обнаружили изменения в мозге у больных коронавирусом

Москва, 1 июня. Итальянские врачи обнаружили изменения в головном мозге у пациентов, больных коронавирусом.

Медики обратили внимание на пациентов с коронавирусом, у которых пропало обоняние и произошло расстройство вкуса. Одной из пациенток стала 25-летняя женщина- рентгенотехник, работавшая в отделении для больных с коронавирусом.

У девушки наблюдался сухой кашель, сильная потеря обоняния, нарушение вкусовых ощущений, но не было повышенной температуры. Спустя три дня после появления симптомов ей провели назальную фиброскопию и томографию, но никаких результатов не было.

Однако магнитно-резонансная томография, сделанная в тот же день, показала очаги гиперинтенсивности, находящиеся в правой прямой извилине и обонятельных луковицах.После этого пациентке сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

Спустя 28 дней девушке повторно провели обследование, и уже никаких изменений в активности коры головного мозга не было, а гиперинтенсивность в обонятельных луковицах была значительно меньше. К моменту исследования обоняние у пациентки восстановилось, пишет «Популярная механика».

Согласно данным на 1 июня, в мире зарегистрировано более 6 млн случаев коронавируса, от инфекции скончались 375 тысяч человек, выздоровели 2,8 млн. Большая часть заболевших находится в США, указал Infox.ru.