Россияне с длительным трудовым стажем смогут выйти на пенсию досрочно

Москва, 1 июня. Граждане РФ, имеющие длительный трудовой стаж, могут выйти на пенсию на два года раньше положенного срока. Об этом сообщает пресс-служба отделения ПФР по Петербургу и Ленобласти.

Право досрочного выхода пенсию получат женщины со страховым стажем в 37 лет. Этой же льготой наделяются мужчины, имеющие страховой стаж в 42 года. При этом раньше, чем в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, выйти на пенсию нельзя, передают «Невские новости».

Сейчас пенсионный возраст постепенно повышается. По этой причине необходимо вычитать два года из пенсионного возраста, определенного для конкретного года рождения. Так, женщина 1966 года рождения должна выйти на пенсию в 58 лет. Если же она имеет стаж не менее 37 лет, то сможет оформить пенсию уже в 56 лет.

В страховой стаж включаются периоды работы, если она выполнялась на территории России и работодатель уплачивал взносы в ПФР. Кроме того, в стаж засчитывается время получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.

С другой стороны, в стаж не входят периоды ухода за детьми до полутора лет и нетрудоспособными лицами, а также время службы в армии по призыву.