В США появились электросамокаты, самостоятельно возвращающиеся на парковку

Москва, 1 июня. Жители США могут взять на прокат электросамокаты, которые самостоятельно возвращаются на парковку. Новым видом транспорта можно воспользоваться, если расстояние до пункта назначения не превышает пяти километров от точки проката.

Необычный сервис заработал в американском городе Пичтри Корнерс. Авторы проекта отметили, что подобного на дорогах общего пользования еще нигде нет. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться в специальном приложении, после чего выбрать самокат. После завершения поездки он вернется в точку отправления самостоятельно.

Отмечается, что «умные» самокаты созданы были компанией Go X, а системой позиционирования транспорта занималась компания Tortoise. Сейчас проект работает в тестовом режиме. Авторы проекта считают, что такой способ передвижения поспособствует решению важной проблемы — перегруженности общественного транспорта. Кроме того, автономные электрические транспортные помогут повысить мобильность местных жителей. Об этом пишет Planet Today.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции каждый самокат тщательнейшим образом дезинфицируется, а за возвращением его на базу следит целая команда специалистов.