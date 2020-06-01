Джаралла: США провоцируют РФ на захват украинских территорий вплоть до Днепра



Провоцирование украинскими властями засухи в Крыму может оказаться частью продуманной политики Вашингтона по созданию новой точки напряженности у границ России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал крымский политолог Владимир Джаралла.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что Наталья Поклонская направила обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить противоправные действия властей Украины, которые в одностороннем порядке перекрыли поставку пресной воды в Крым. Депутат Госдумы просит принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, которая была остановлена в 2014 году после воссоединения республики с Россией (до этого момента вода из Днепра обеспечивала 85% потребностей полуострова в чистой и безопасной питьевой воде).

«Наталья Поклонская решила обратиться за международной поддержкой именно сейчас, поскольку по прогнозам, которые уже начинают сбываться, лето обещает быть крайне засушливым, — сказал Джаралла. — Существует большая угроза того, что возникнут проблемы не только с техническим водоснабжением, но и просто с питьевой водой. Поэтому вновь ожили дискуссии насчет того, чтобы провести переговоры с Киевом о возобновлении поставок».

Политолог добавил, что одно время к диалогу были готовы и на Украине: ее руководству было бы крайне неразумно отказываться от выгодного предложения, способного достойно наполнить дырявую украинскую казну.

«Но все испортили радикалы, — отметил эксперт. — Их резкая реакция остановила переговорный процесс, а недавнее заявление посла США о том, что подобное соглашение в принципе недопустимо, вообще поставило на нем крест».

По словам собеседника ФАН, только изначально нежелание поставлять воду в Крым было продиктовано националистическими мотивами. Власти Украины были крайне раздражены успехами России в новообретенном регионе (восстановление инфраструктуры, постройка аэропорта, моста и электростанций) и пытались создать массу проблем крымчанам, выглядя в своем желании навредить им все более и более глупо. Аргументировалась же эта человеконенавистническая политика потребностью создать РФ дополнительные проблемы, которые ей придется решать.

«Благодаря этому возникало знаменитое противоречие: если вы (власти Украины. — Прим. ФАН) все время говорите, что Крым — это территория, где проживают украинские граждане, то почему в таком случае вы ведете себя по отношению к ним как оккупанты?» — заметил Джаралла.

Однако сейчас, продолжил политолог, ситуация несколько изменилась, поскольку к внутренней мотивации самого Киева добавился еще и внешний фактор: Соединенные Штаты, мысля глобально в осуществлении антироссийской политики по всему миру, пытаются создавать для РФ все новые и новые точки напряженности, в которых та могла бы «увязнуть» — и одной из них, по плану американцев, должна стать Украина.

«Здесь четко виден замысел Вашингтона: так как, возможно, ситуация с водоснабжением может стать критической, то для ее разрешения российская сторона может использовать опыт Израиля и создать «зону безопасности» вплоть до самого Днепра, передвинув туда свои войска и обеспечив тем самым беспрепятственное водоснабжение Крыма, — предположил эксперт. — Разумеется, такое развитие событий является исключительно вынужденным, поскольку в таком случае последует очередная волна международного возмущения и санкций».

Собеседник ФАН заявил, что это, по всей видимости, и является сейчас целью США: через Украину испортить уже нормализующиеся отношения Москвы и Евросоюза и разорвать все их торговые связи.