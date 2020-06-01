В Китае считают, что дух поэзии Пушкина поможет пережить эпоху коронавируса

Москва, 1 июня. Ко дню рождения Александра Пушкина АНО «Русско-китайское сотрудничество в области культуры и искусства» объявило международный конкурс исполнителей стихов русского поэта, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Итоги подведут 6 июня, в этот же день в России и в Китае пройдет онлайн-концерт.

«В эти трудные дни как не вспомнить, что Александр Сергеевич своим творчеством пережил эпидемию в Болдино. Пусть великий дух его поэзии вдохновляет нас на борьбу с коронавирусом, поможет нам пережить это трудное время!», — сказал литературный переводчик, президент АНО Русско-китайского сотрудничества в области культуры и искусства Бай Сыхун.

Известный переводчик стихов и прозы Пушкина на китайский язык, председатель Всекитайской ассоциации по изучению русской культуры Лю Вэньфэй рассказал, что в Китае новое поколение пушкинистов.

«У нас даже существует китайское пушкиноведение. В Пекине и Шанхае есть памятники великому русскому поэту», — заметил Лю Вэньфэй.

Представитель российской стороны и фонда «Тотальный диктант» Владек Дарман считает, что подобный конкурс поможет построить диалог не только между двумя дружескими странами, но и представителями двух разных цивилизаций.

Отправить конкурсные задания можно до 3 июня. Добавим, что международный конкурс исполнителей стихов А.С. Пушкина #ПУШКИН2020.

проходит в сотрудничестве с Всекитайской ассоциацией по изучению литературы, Русско-Азиатским союзом промышленников и предпринимателей, культурным центром Елены Образцовой, Государственным институтом русского языка А.С.Пушкина, фондом «Тотальный диктант», онлайн-школой китайского языка KitUP и другими партнерами.