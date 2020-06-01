Мараховский рассказал, как «супероружие» США дало сбой из-за протестов

Москва, 1 июня. Главное пропагандистское оружие США — телеканал CNN — дал сбой из-за массовых протестов и беспорядков в американских городах. Публицист и журналист Виктор Мараховский назвал причину сбоя американского «супероружия».

Мараховский отметил, что в протестах из-за убийства полицейскими чернокожего мужчины в США CNN увидел «руку Москвы». Кроме того, изначально телеканал оправдывал протестующих, вопреки позиции президента США Дональда Трампа. Однако, когда демонстранты атаковали здание телеканала, риторика CNN резко изменилась.

Публицист напомнил, что в течение 40 лет CNN был «мощнейшим инструментом воздействия хищной Америки на реальность». Пика популярности телеканал достиг на одиннадцатом году своего существования, когда транслировал события «Войны в Заливе», отмечает «Царьград».

По словам журналиста, нахваленная США «полная управляемость» дала сбой, который Вашингтон не может осознать и принять. Поэтому Штаты вынуждены хвататься «за версию о мистической порче, наведенной на американскую реальность русскими».

«Это русские хакнули американский пульт — и поэтому мы проиграли», — иронизирует Мараховский.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе и перекинулись на другие штаты после того, как в Сеть попал ролик с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей повалил мужчину, которого подозревали в использовании фальшивой купюры, на землю и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице.

В Нью-Йорке в ходе протестов были арестованы 345 человек. При разгоне акций пострадали 33 полицейских, 47 автомобилей правоохранительных органов были повреждены или уничтожены. Власти крупных американских городов были вынуждены ввести комендантский час. В нескольких штатах для установления порядка на улицах используются силы Национальной гвардии США.