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Путин поздравил Пашиняна с днем рождения и пожелал скорейшего выздоровления от COVID-19

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Путин поздравил Пашиняна с днем рождения и пожелал скорейшего выздоровления от COVID-19

Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пожелал премьер-министру Армении Николу Пашиняну скорейшего выздоровления от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России поздравил премьер-министра Армении с днем рождения, высказал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления от коронавируса ему и его семье», — говорится в сообщении.

Премьер Армении в свою очередь поблагодарил российского лидера за поздравление и теплые слова, а также за оказываемую Москвой помощь в борьбе с коронавирусом.

Ранее в понедельник Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заразились коронавирусом. По его словам, ни у кого из них нет симптомов болезни, температура нормальная, сообщил НСН. Как пишет «АиФ», Пашинян и члены его семьи находятся на самоизоляции.  

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Источник: Пресс-служба президента России
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