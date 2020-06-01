Всеобщий профсоюз Туниса призвал власти страны не допустить вмешательства США в Ливию

Тунис, 1 июня. Тунис не допустит использования своей территории в качестве отправной точки для осуществления американского, турецкого или прочего вмешательства во внутренние дела соседней Ливии. Соответствующее заявление было сделано Генеральной конфедерацией труда (Всеобщим профсоюзом) североафриканского государства. Об этом сообщило издание Alwasat.

Кроме того, в заявлении организации подчеркивается важность непринятия Тунисом любой деятельности, направленной на уничтожение братского ливийского народа. Генеральная конфедерация труда призвала главу государства Каиса Саида и правительство обеспечить правовую основу для препятствования деятельности любой из тунисских политических сил, которые вознамерятся выступить против национальных интересов и против интересов Ливии.

Тунис против вмешательства США

По словам представителей Генеральной конфедерации труда Туниса, ливийский кризис в значительной степени обострился на фоне вмешательства ряда стран во внутренние дела Ливии, а также из-за переброски на территорию соседнего государства тысяч сирийских террористов-наемников. В заявлении осуждается поддержка отдельными тунисскими политическими партиями действий, которые могут привести к еще большей эскалации напряженности в Ливии и продолжению кровопролития.

Стоит отметить, что Всеобщий профсоюз имеет существенный политический вес в Тунисе и поддерживается многими гражданами североафриканской страны, о чем наглядно свидетельствуют события 2018 года, когда забастовка тунисских профсоюзов заставила правительство обратить внимание на ряд важных проблем.

Опасные планы AFRICOM

Также Всеобщий профсоюз Туниса обратил внимание на недавние заявления представителей Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM), которые намекают на возможность использования тунисской территории в качестве плацдарма для непосредственного военного вмешательства Соединенных Штатов в Ливию. Это вызвало серьезное беспокойство представителей организации, отметивших определенное давление, оказываемое со стороны Вашингтона на власти Туниса и государственные институты.

Напомним, ранее в AFRICOM заявили о планах по размещению в Тунисе американского военного контингента якобы в связи с обострением внутриливийского кризиса. Причем в качестве обоснования такой деятельности США попытались голословно обвинить Россию будто бы в оказании влияния на текущее положение дел в Ливии, где сейчас наблюдается эскалация на фоне агрессии Турции.

Информационная подготовка к вторжению

На минувшей неделе командующий AFRICOM американский генерал Стивен Таунсенд заявил о якобы передаче Россией Ливии истребителей МиГ-29, не предоставив при этом совершенно никаких доказательств. Военный чиновник США лишь предъявил старые снимки авиабазы ВКС РФ в Сирии Хмеймим и несколько фотографий истребителей, которые никаким образом не подтверждали его голословные доводы. Также со стороны Запада резко усилился поток вбросов о будто бы деятельности бойцов ЧВК «Вагнера» на территории североафриканской страны. Также несколько дней назад в ряде СМИ распространялся фейк о «поддельных» ливийских банкнотах, выпущенных Гознаком.

Таким образом, становится очевидно, что Тунис сейчас оказался в поле интересов Соединенных Штатов Америки, которые нацелены на создание на территории этой африканской страны плацдарма для проведения интервенции в Ливию. Не стоит забывать, что подобная деятельность со стороны Турции уже крайне негативно сказалась ливийском кризисе, усугубив его.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало масштаб турецкой военной «помощи», предоставляемой так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Анкара, нарушая запрет Организации Объединенных Наций на поставки любых видов вооружений на ливийскую территорию, продолжает снабжать боевиков триполитанского режима Файеза Сарраджа боевой техникой, оружием и боеприпасами. Также не прекращается переброска в Ливию тысяч джихадистов из сирийского Идлиба, завербованных Турцией. Вся эта деятельность лишь провоцирует усложнение ливийского кризиса и подрывает инициативы международного сообщества, направленные на нормализацию обстановки в африканской стране.