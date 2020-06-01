Кабмин представит план восстановления экономики страны сегодня в Кремль. ФАН-ТВ

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» возобновлен
«Газпром» возобновил транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа». Это произошло после четырехдневной остановки. Напомним, 16 мая истек срок действия долгосрочного соглашения о транзите газа в Европу через Польшу. А с 17 числа прокачка по польскому отрезку «Ямал — Европа» проходила только по результатам аукционов. 25 мая транзит упал до десятой части пропускной способности газопровода, а на следующий день прокачку приостановили. На июнь мощности польского участка газопровода «Ямал – Европа» по итогам аукциона забронированы примерно на 93%.
Кабмин утвердил план восстановления экономики России
Правительство России подготовило общенациональный план восстановления экономики страны. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Основная цель — экономический рост, увеличение реальных доходов населения при помощи современных технологий, образования, новых возможностей рынка труда, быстрого и качественного строительства жилья. Документ представят сегодня в администрацию президента.
«Документ подготовлен с учетом предложений регионов и представителей делового сообщества. Он неоднократно рассматривался на совещаниях в правительстве. План состоит из 9 разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Выполнить его необходимо будет до конца следующего года», — подчеркнул Мишустин.
Также во время совещания Михаил Мишустин затронул еще одну важную тему — подписано постановление, которое продлевает мораторий на налоговые проверки для бизнеса до конца июня. Это коснется всех отраслей, в том числе туристической. Премьер-министр отметил, что эта сфера существенно пострадала из-за распространения коронавируса. Таким образом, предпринимателей на время освободят от неизбежных формальностей и административной нагрузки.
Исследования «Авифавира» проведут на 330 пациентах
Исследования препарата от коронавируса «Авифавир» планируется провести на трехсот тридцати пациентах с COVID-19. Испытания уже начались. Однако препарат нельзя применять для лечения беременных женщин. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. О противопоказаниях рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. Он сообщил, что перед началом приема препарата необходимо проверить наличие беременности, так как возможно влияние на плод. Напомним, что ранее препарат получил одобрение Минздрава. Первые поставки его в российские больницы ожидаются 11 июня.
9 035 новых случаев коронавируса за сутки в России
За последние сутки в России зафиксировано больше девяти тысяч новых случаев коронавируса. Такой показатель держится второй день. Всего сейчас в нашей стране зарегистрировано свыше 414 тысяч выявленных случаев. Больше сорока процентов из них уже выздоровели. По-прежнему по количеству зараженных лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург.