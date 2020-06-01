Кабмин представит план восстановления экономики страны сегодня в Кремль. ФАН-ТВ

«Газпром» возобновил транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа». Это произошло после четырехдневной остановки. Напомним, 16 мая истек срок действия долгосрочного соглашения о транзите газа в Европу через Польшу. А с 17 числа прокачка по польскому отрезку «Ямал — Европа» проходила только по результатам аукционов. 25 мая транзит упал до десятой части пропускной способности газопровода, а на следующий день прокачку приостановили. На июнь мощности польского участка газопровода «Ямал – Европа» по итогам аукциона забронированы примерно на 93%.

Кабмин утвердил план восстановления экономики России

Правительство России подготовило общенациональный план восстановления экономики страны. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Основная цель — экономический рост, увеличение реальных доходов населения при помощи современных технологий, образования, новых возможностей рынка труда, быстрого и качественного строительства жилья. Документ представят сегодня в администрацию президента.

«Документ подготовлен с учетом предложений регионов и представителей делового сообщества. Он неоднократно рассматривался на совещаниях в правительстве. План состоит из 9 разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Выполнить его необходимо будет до конца следующего года», — подчеркнул Мишустин.

Также во время совещания Михаил Мишустин затронул еще одну важную тему — подписано постановление, которое продлевает мораторий на налоговые проверки для бизнеса до конца июня. Это коснется всех отраслей, в том числе туристической. Премьер-министр отметил, что эта сфера существенно пострадала из-за распространения коронавируса. Таким образом, предпринимателей на время освободят от неизбежных формальностей и административной нагрузки.