Эксперты пригрозили террористам ПНС Ливии «иным путем» освобождения российских заложников

В Сети появились фотографии подтвержденных виз российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых ПНС незаконно удерживает в Ливии под предлогом того, что они нелегально проникли в страну и занимались шпионажем. Военный эксперт Алексей Леонков в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что вопрос освобождения пленных россиян из Триполи прорабатывается дипломатическим путем, а в случае, если он не сработает, у России есть другой путь по освобождению заложников.

Напомним, российские социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в мае 2019 года и с тех пор находятся в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», печально известной пытками по отношению к заключенным и бесчеловечными условиями содержания. «Митигу» контролируют боевики террористической группировки RADA, подчиняющейся главе ПНС Файезу Сарраджу.

Шантаж России со стороны ливийских террористов не сработает

Новый поворот в истории про российских социологов произошел вчера, когда местное ливийское издание опубликовало фотографии виз россиян, что подтверждает их легальное нахождение на территории Северной Африки и является доказательством лжи главы Высшего Государственного совета ПНС Ливии Халеда аль-Мишри.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало часть стенограммы, предоставленной главой ФЗНЦ Александром Малькевичем от 29 мая 2019 года. В тот день арабоязычный сотрудник ФЗНЦ Юнес Абазид по просьбе Малькевича провел по телефону переговоры с аль-Мишри о судьбе пленных россиян, в ходе которых последний заявил, что поможет им в случае, если Россия официально поддержит правительство Сарраджа в условиях действующего кризиса.

Тем не менее маловероятно, что шантаж российского правительства гражданами страны сработает — такого же мнения придерживается и собеседник ФАН.

«Я думаю, такой способ шантажа не сработает, потому что у нас граждан вызволяют обычно другим способом. Но это половина дела. Параллельно развивается другой скандал — якобы наши граждане занимались там шпионажем. Потому эти два противоречивых принципа шантажа — либо «они шпионы», либо «признавайте правительство Сарраджа» — они вряд ли сработают. Я думаю, что вопрос по вызволению наших социологов после того, как был предан публичной огласке, скорее всего, прорабатывается дипломатическим путем. Если он не сработает — сработает другой путь. По освобождению заложников у нас путь имеется», — заявил Алексей Леонков.

На публикацию ФАН о подтвержденных визах Шугалея и Суэйфана отреагировали немецкие журналисты из издания Zuerst. Они считают маловероятным то, что боевики ПНС провели операцию по похищению россиян без иностранной помощи — со ссылкой на экспертов Zuerst утверждает, что офис ЦРУ в Тунисе неоднократно упоминался как возможный «пособник».

«Так даже боевики в Чечне не поступали»

Пока политики разыгрывают новую карту, россияне уже на протяжении года находятся в плену у боевиков — более того, ПНС до сих пор не предъявило социологам официальных обвинений. По мнению кандидата исторических наук, главного редактора научного журнала «Архонт», политолога Антона Бредихина, России нужно действовать категорично, демонстрируя позицию, что РФ выступает против любого шантажа, и при этом Максим Шугалей и Самер Суэйфан должны вернуться на родину.

«Использовать двух россиян для того, чтобы добиться собственного признания — так даже боевики в Чечне не делали, или какие-то еще радикалы. Это глупый подход, который невозможен в рамках международного диалога. Действовать необходимо всей российской дипломатией, приложив все усилия для того, чтобы наши граждане вернулись в нашу страну», — настаивает Бредихин.

Леонков напомнил, что Россия может действовать не только дипломатическим путем

Ливийское посольство остается глухим к запросам депутатам Госдумы РФ и общественным деятелям, которые неоднократно отправляли в посольство запросы о судьбе российских социологов. Кроме того, на протяжении полугода у здания посольства Ливии в Москве устраивались всевозможные акции в поддержку россиян — активисты требовали объяснить, почему их соотечественники удерживаются в Триполи.

Комментируя уместность подобного подхода ПНС в рамках международного диалога, Алексей Леонков напомнил, что обычно такими методами действуют террористы.

«Вы знаете, шантажом, выкупами и так далее обычно занимаются террористы. Вспомним, что происходило в Сирии, когда там хватали и журналистов, и граждан иноязычных стран: всегда выдвигали требования, мол, мы их освободим за деньги или еще что-то, или обменяем на политзаключенных. Но не все страны шли навстречу, и, к сожалению, заложники погибали. Такая практика существует у террористических организаций, и ПНС своими этими действами показывает, что недалеко от них оно убежало», — резюмировал он.

Он отметил, что если триполитанское правительство намерено приблизиться к легитимности, нужно действовать в рамках закона — например, вести переговоры через МККК. Однако вместо этого ПНС действует террористическими методами.

Антон Бредихин утверждает, что помимо заявлений от российских властей для более эффективного взаимодействия с представителями ПНС Ливии необходимо отправить в Северную Африку переговорщиков, представляющих интересы России. В свою очередь, Леонков предложил действовать через Турцию.