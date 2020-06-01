Мишустин заявил, что коронавирус в России постепенно идет на спад

Москва, 1 июня. Глава российского правительства Михаил Мишустин прокомментировал снижение темпов распространения коронавирусной инфекции нового типа на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в целом по стране остается стабильной. По оценкам экспертов, распространение вируса постепенно идет на спад. Цифры дают основания для острожного оптимизма. Уже в целом по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%», — сказал глава кабмина.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция стремительно распространилось по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 во всем мире. В странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией были приняты меры в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Власти российских регионов приняли ряд ограничительных мер. В частности, были закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают работу в дистанционном режиме. Также с конца марта в некоторых регионах страны продолжает действовать режим самоизоляции. Сейчас регионы поэтапно снимают ограничения. Как напоминает телеканал «360», в России к 1 июня подтвердили 414 878 случаев COVID-19.

Михаил Мишустин ранее сообщил, что правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов страны в целях компенсации снижения доходов бюджетов.