Милонов сравнил ПНС Ливии с сомалийскими пиратами за попытку шантажа России

Представители так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии действуют подобно сомалийским пиратам, пытаясь за счет шантажа выдвигать различные требования. При этом не остается сомнения, что боевики, незаконно удерживающие российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, являются типичными террористами. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

Социологи находились в Ливии законно

По его словам, предоставленные несколько дней назад Libya 24 фотографии подтвержденных виз сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) в очередной раз доказали, что похищенные боевиками группировки RADA террориста Абд аль-Рауфа Карры, находились в Ливии на законных основаниях и совершенно ничего не нарушали.

«Безусловно, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей находились в Ливии законно», — подчеркнул парламентарий.

ПНС пытается шантажировать власти РФ

Кроме того, депутат Госдумы прокомментировал весьма странное требование главы Высшего Государственного совета ПНС Ливии Халеда аль-Мишри, который заявил в разговоре с представителем ФЗНЦ Юнесом Абазидом, что он якобы может помочь в вопросе освобождения россиян, если Москва изменит свою позицию в отношении ПНС и подтвердит поддержку триполитанского режима. По мнению Милонова, это является банальным шантажом, в котором боевики, захватившие Триполи, используют похищенных российских граждан для выдвижения требований. Он обратил внимание, что в таком случае не приходится надеяться на соблюдение марионеточным протурецким «правительством», давно утратившим свою легитимность, каких-либо правовых норм.

«Требование Халеда аль-Мишри можно расценивать как попытку шантажа России за счет удерживаемых незаконно в Ливии российских граждан. Это шантаж в чистом виде, тем более, социологов уже давно удерживают в застенках без предъявления каких-либо официальных обвинений. Поскольку ПНС Ливии нелегитимно, то рассчитывать на справедливость и правосудие в отношении наших соотечественников попросту невозможно. Боевики просто захватили россиян, как сомалийские пираты, в Сомали ведь берут пираты людей в заложники, так и эти бандиты поступили», — объяснил собеседник.

С террористами переговоров не ведут

Также российский политик заявил, что действия Правительства национального согласия Ливии в данном случае целиком напоминают методы, которыми пользуются террористы, захватившие заложников. Он считает, что с незаконно удерживающими Максима Шугалея и Самера Суэйфана боевиками можно действовать только с позиции силы, уничтожив их. Депутат уверен, что дальнейшее ведение переговоров с бандитами ПНС не принесут никаких положительных результатов в вопросе освобождения наших соотечественников из застенков частной ливийской тюрьмы «Митига».

«У боевиков так называемого Правительства национального согласия Ливии совершенно классическая позиция, как у тех, кто берет людей в заложники и выдвигает какие-то требования. На сегодняшний день они ничем не отличаются от террористов, которые в Сирии, в Ираке и в других местах захватывали людей в заложники и предъявляли какие-то политические или иные требования. Это заявление аль-Мишри подтверждает, что с ПНС вести какие-либо переговоры нельзя и бесполезно, потому что они террористы. Добиться результата можно только путем их полного уничтожения», — заключил Виталий Милонов.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что Халед аль-Мишри заявлял, что социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан якобы нелегально оказались на территории Ливии весной прошлого года. Однако обнародованные снимки подтвержденных виз россиян свидетельствуют о лицемерии «чиновника» ПНС Ливии. Стоит обратить внимание и на предоставленные главой ФЗНЦ Александром Малькевичем аудиозапись и стенограмму переговоров с аль-Мишри, который потребовал взамен его «помощи» российским социологам организовать встречу главаря ПНС Файеза Сарраджа с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что Халед аль-Мишри таким образом намеревался склонить российские власти на сторону ПНС, прикрываясь похищенными более года назад в Ливии социологами.

Напомним, сотрудник ФЗНЦ Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, проводившие социологические исследования в Ливии, были схвачены в мае 2019 года боевиками группировки RADA, главарь которой Абд аль-Рауф Карра тесно связан с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»1. Это вооруженное бандформирование подчиняется главе «МВД» ПНС Фатхи Башаге. Несмотря на ужасные условия содержания, пытки и издевательства «охранников» неофициальной тюрьмы «Митига», наши соотечественники не теряют самообладания и надежду вернуться на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.