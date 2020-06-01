ФАН публикует первые фото с перехода на трассе Алеппо – Ракка

Дамаск, 1 июня. Федеральное агентство новостей публикует первые фото с открывшегося сегодня КПП «Шуэйб аль-Декр» в провинции Ракка.

Пункт открыли между населенными пунктами Абу Аси и Шатна на трассе Алеппо – Ракка. Через этот переход легковые и грузовые автомобили, пассажирские автобусы смогут попадать с территории подконтрольной правительству Сирии на территорию подконтрольную курдским боевикам.

Теперь в Ракку и Заевфратье можно попасть прямиком из Алеппо примерно за два часа. Когда переход был закрыт, людям приходилось делать огромный крюк (почти 126 км) через Итрию.

Отметим, что при переходе гражданское население бесплатно проходит тестирование на коронавирус.

Отметим, что данный участок трассы удалось открыть во многом благодаря усилиям военнослужащих из российского Центра по примирению враждующих сторон. По словам представителя ЦПВС Олега Соколова, накануне был окончательно согласован порядок перехода гражданского транспорта в обоих направлениях.

«Мы считаем, что открытие этого участка станет еще одним шагом к возвращению мирной жизни в этой провинции Сирии», — цитирует его телеканал «Звезда».



