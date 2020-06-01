Италия рассчитывает открыть границы для российских туристов в середине июня

Москва, 1 июня. Италия готова принимать российских туристов с 15 июня и рассчитывает, что Москва к этому времени пойдет на открытие границ. Об этом сообщил в понедельник посол Италии в России Паскуале Терраччано в ходе онлайн-брифинга.

«Мы надеемся, что 15 июня границы [Евросоюза для туристов] будут открыты. Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну», — сказал дипломат.

По его мнению, ни один турист из России не поедет в Италию, если ему придется столкнуться с трудностями, чтобы вернуться на родину.

Терраччано сообщил, что итальянские власти не собираются вводить обязательные медицинские справки о вакцинации от коронавируса для въезда туристов в страну. Он подчеркнул, что страна для путешественников будет открыта без ограничений.

«Разумеется, будут меры предосторожности, контроль по приезде, но мы не усложняем процедуру выдачи виз», — добавил итальянский посол.

Италия, по его мнению, может сыграть важную роль в процессе модернизации и диверсификации российской экономики. Страна является пятым поставщиком товаров в Россию, напомнил Терраччано.

«Потому что наши компании, которые работают здесь, могут привносить сюда высокие технологии, чтобы запускать новые производства в России. То, что мы всегда называли made with Italy — «сделано с Италией», — приводит ТАСС слова посла.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. Италия долгое время была лидером среди европейских стран по числу выявленных случаев COVID-19, сейчас ситуация в стране стабилизируется.

Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, напомнил «Мир 24». Перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров на родину.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал россиянам не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная, указал НСН.