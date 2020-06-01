Юнармейцы отправили сирийским детям 600 рюкзаков со школьными принадлежностями

Москва, 1 июня. Юнармейцы к Международному дню защиты детей собрали для своих сверстников из Сирии 600 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

С аэродрома Чкаловский спецбортом Минобороны в Сирию отправили 600 рюкзаков с канцелярскими наборами для детей. Их передали юнармейцы в рамках акции «Дети России — детям Сирии». В наборе — альбомы для рисования, цветные карандаши, фломастеры, ручки, тетради.

Как сообщил начальник Главного штаба «Юнармии» Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Роман Романенко, подобная акция не единоразовая. Ее проводят несколько раз в год: в День защиты детей, перед 1 сентября и накануне Нового года.

«Как правило, подарки сопровождают послания, в которых юнармейцы рассказывают о себе, своих увлечениях, традициях и культуре. Поэтому эта акция способствует еще и укреплению дружбы, несмотря на расстояние между Россией и Сирийской Арабской Республикой», — отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Роман Романенко.

Отметим, юнармейцы и сирийские школьники реализуют несколько совместных проектов, в том числе проводят и «телемосты дружбы». Последняя видеоконференция была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подростки познакомили друг друга с культурой, традициями и обычаями своих стран.