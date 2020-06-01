Эпидемиолог объяснил, можно ли заразиться COVID-19 от домашних животных

Москва, 1 июня. Домашние животные, даже инфицированные, не могут передать человеку коронавирус. Об этом рассказал замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на пресс-конференции в Общероссийском народном фронте.

По его словам, домашние кошки и собаки не несут угрозы человеку.

«Причем человека кошка заразить не способна, это абсолютно доказанный факт. Возможна передача от кошки к кошке, если они обитают в одной семье», — пояснил Горелов.

Ученый также добавил, что даже уличные животные «абсолютно безопасны» и не смогут заразить человека пневмонией COVID-19.

«Поэтому давайте оставим наших домашних животных в покое. У них свои коронавирусы. И для собак есть прививка от собачьих коронавирусов. Собакам моем лапы, продолжаем жить и радоваться», — резюмировал эпидемиолог.

По последним данным, в России выявлено более 414 тысяч случаев коронавирусной инфекции, из них 9035 были зафиксированы в течение минувших суток. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли более 175 тысяч человек, 4855 пациентов скончались, передает телеканал «360».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вероятность открытия границ для иностранцев. По его словам, пока таких решений в Кремле не принималось, сообщают «Известия».