Балтийская коса и возможная прокладка через нее канала стали камнем преткновения для польских политиков. Как сообщает портал Rubaltic, ранее представитель оппозиционных сил и кандидат в президенты заявил, что откажется от проекта строительства канала, если одержит победу во время голосования. Эти слова тут же вызвали бурную реакцию со стороны оппонентов политика, а сам кандидат был заклеймен "агентом Кремля".

Почему канал через косу настолько важен для польской элиты и правящей партии страны? Все дело в том, что на данный момент идущим в город Эльблонг кораблям приходится проходить через российские территории. Поляки стремятся ликвидировать "зависимость" от РФ, и поэтому хотят проложить свой собственный выход в Балтику.

Но дело в том, что российская сторона никогда не мешала польским морякам. История не знает таких случаев, когда РФ закрыла бы проход в Балтийское море для польского судна. Так почему же тогда дорогой и способный повредить экологии канал так нужен Варшаве? По мнению автора материала, поляки стремятся расположить базу НАТО как можно ближе к рубежам России. Эльблонг прекрасно подойдет для этих целей, но к нему нужен свой проход.

Однако милитаризация региона приведет к очередному скандалу, который перельется и в международный, и во внутриполитический конфликт. Польше придется столкнуться и с Россией, и с Евросоюзом, и с озабоченными вопросами экологии гражданами. На данный момент руководство страны упрямо игнорирует даже Еврокомиссию, которая пока не дала согласия на прокладку канала. Польша упорно продолжает идти "на грабли", а в неудачах опять, скорее всего, будет винить агентов Кремля.

Варшава пытается проводить антироссийскую политику везде, где это только возможно. Русофобские настроения затрагивают даже вопросы энергетики и транзита энергоресурсов. Но, как сообщалось ранее, «Газпром» возобновил транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа».