Доктор Комаровский развеял миф о пользе полоскания горла против коронавируса

Москва, 1 июня. Врач и телеведущий Евгений Комаровский оценил эффективность полоскания горла соленой или подкисленной водой для защиты от коронавируса.

Доктор Комаровский прокомментировал вопрос подписчицы о том, нужно ли полоскать горло. По мнению автора вопроса, прежде чем достигнуть легких, коронавирус якобы четыре дня держится в горле, а полоскание может его «обезвредить». Комаровский назвал абсолютной глупостью догадки о том, что якобы коронавирус «живет» в горле.

«Количество неадекватной и бредовой информации достало уже всех вокруг. Это абсолютные глупости! Кто вам сказал, что вирус четыре дня живет в горле?» — возмутился врач.

По словам Комаровского, полоскать горло можно исключительно для того, чтобы отвлечься от плохих мыслей. Главное при этом не забывать про действенные меры защиты от инфекции, такие как мытье рук и социальная дистанция.

«Конечно, если хотите полоскать горло кипяченой соленой водой — на здоровье! Это не повредит, даже отвлечет от плохих мыслей. Главное, пока полощете горло, продолжайте мыть руки и делайте это на расстоянии двух метров от других людей», — написал Комаровский.

Врач добавил, что если бы коронавирус можно было бы излечить полосканием горла, то все было бы гораздо проще.

Ранее Комаровский разоблачил еще один фейк о коронавирусной инфекции. В настоящее время в Сети ходит недостоверная информация, что якобы COVID-19 является бактерией, однако это совершенно не так, пояснил доктор. Он также пошутил, что доверчивыми людьми достаточно легко манипулировать и без вживления чипов, о которых так же активно распространяются фейки.