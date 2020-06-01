Поклонники Волочковой заподозрили у певицы смертельную болезнь Началовой

Москва, 1 июня. Пользователи Сети обеспокоены здоровьем балерины Анастасии Волочковой. На снимках звезды поклонники заметили следы подагры, от которой страдала скончавшаяся в 2019 году певица Юлия Началова.

Волочкова опубликовала очередное фото в социальной сети Instagram. В своем посте балерина рассказала об ощущении после снятия пуантов. По ее словам, приятно дать расслабиться ногам после балетного станка.

«Снять пуанты после репетиции, освободив ножки, прохрустеть суставами, увидев натертости и мозоли — это так приятно», — подписала Волочкова фотографию.

Поклонники увидели признаки подагры на ногах балерины и выразили свое беспокойство по этому поводу.

«Я один заметил у нее подагру на ногах? Больно, наверно, на пальцы становиться», — написали они.

Ранее Волочкова похвасталась перед своими подписчиками откровенной растяжкой, снятой с необычного ракурса. Снимок бывшая прима Большого театра выложила в Instagram. На кадрах Волочкова делает вертикальный шпагат, демонстрируя поклонникам отличную форму. На артистке надето обтягивающее боди небесно-голубого цвета, которое подчеркивает ее идеальную фигуру.

Таким образом, балерине, несмотря на режим самоизоляции, удается поддерживать работоспособность и не набирать лишний вес. Своих подписчиков она также призвала быть добрее друг к другу. Знаменитость часто выкладывает фото с загородного отдыха, где стол буквально ломится от шашлыков и других блюд. Однако Волочкова признается, что почти ничего не ест из этого, предпочитая небольшие порции легкой пищи.

Изредка на этих кадрах можно заметить присутствие мужчины, имя которого Волочкова отказывается рассекречивать. По словам балерины, она сделает это только в день свадьбы.