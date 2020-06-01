На Украине оценили «неудачную шутку» ВМСУ над катером Черноморского флота

Факт того, что украинская граница патрулируется на американских кораблях, красноречиво говорит о деградации промышленности Украины. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал экс-депутат Одесского областного совета, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Алексей Албу.

«Неудачная шутка»

Украинские военные, пытаясь пошутить над российскими коллегами, оконфузились. Об этом пишет вьетнамское издание Soha.

Сообщается, что капитан украинского патрульного катера «Старобельск» связался с ракетным катером Р-60 Черноморского флота России и предложил оказать помощь, сославшись на задымление. В ответ российские военные подчеркнуто вежливо отказались от услуг Военно-морских сил Украины, заметив, что у них все в порядке и помощь им не требуется.

При этом обозреватели Soha отметили, что шутка украинских моряков выглядит довольно нелепой, так как «Старобельск» — не слишком новый американский катер типа Island, который Украина получила в прошлом году.

«Похоже, что в Киеве считают уместным использовать американские патрульные катера для демонстрации своей мощи перед российскими военными. Однако там не учли тот факт, что их противником оказался Р-60 ВМФ РФ, который заметно превосходит Island», — отмечают аналитики Soha.

Деградация украинской промышленности

Алексей Албу наоборот считает, что обращение капитана украинского пограничного судна к российским коллегам может свидетельствовать об искренних намерениях оказать помощь.

«Пока мы не услышим оригинал аудиозаписи, рано делать негативные выводы о «троллинге» украинскими моряками российских пограничников. Вполне возможно, что журналисты, нацеленные на освещение негатива в отношениях двух стран, преувеличивают. Вполне возможно, что на самом деле капитан украинского судна действительно пытался оказать помощь российским коллегам», — рассказал Алексей Албу.

По его мнению, если этот факт подтвердится, то это может свидетельствовать о неэффективности всей украинской пропагандистской машины. Ведь многие граждане Украины не разделяют негатива в отношении России и до сих пор считают ее братской страной. Если это так, то у украино-российских отношений хорошее будущее, уверен политик.

Однако сам факт того, что украинская граница патрулируется на американских кораблях, красноречиво говорит о деградации промышленности страны, связанной с производством и ремонтом кораблей, считает Алексей Албу.

«Больно вспоминать, что когда-то Черноморский флот, базировавшийся в моей родной Одессе, был одним из самых мощных в мире. Однако развал Союза повлек за собой и развал ЧМП. Та же участь постигла судоремонтные заводы Николаева, Ильичевска, Килии и других городов. Вместо того, чтобы производить свои суда, Украина закупает их у американцев, как и энергоносители», — добавил Алексей Албу.

По мнению Алексея Албу, на словах украинская власть громко заявляет о поддержке отечественного производителя, а на деле оказывается, что отечество у них американское. Поэтому и поддержка оказывается не украинским производителям.