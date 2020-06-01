Мишустин представит Путину доклад о плане восстановления экономики

Москва, 1 июня. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 июня представит президенту РФ Владимиру Путину доклад о плане восстановления экономики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что во вторник глава государства проведет встречу с Мишустиным, на которой глава кабмина доложит об общенациональном плане восстановления экономики. В понедельник документ будет представлен в Кремль.

«На завтра запланирована встреча президента с премьером Мишустиным, на этой встрече именно Мишустин будет докладывать президенту об этом документе», — отметил Песков.

Напомним, в конце апреля Путин поручил правительству совместно с региональными властями и представителями бизнеса подготовить план восстановления экономики РФ. Документ должен содержать предложения по нормализации деловой жизни и росту экономики, а также восстановлению занятости и доходов граждан РФ. Путин подчеркнул, что целью плана является не только стабилизация ситуации в стране, но и долгосрочные изменения с учетом новой реальности.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19 во всем мире. В РФ были приняты все необходимые меры для предотвращения распространения вируса, введен ряд ограничительных мер. Среднему и малому бизнесу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса, государство оказывает поддержку.