Павел Выменец рассказал о ситуации с травматизмом на транспорте СЗФО

В преддверии Дня защиты детей и нового летнего сезона и. о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Павел Выменец в специальном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему сократились случаи травматизма на транспорте, из-за чего граждане стали чаще нападать на сотрудников правопорядка и что предпринимают следователи, чтобы уберечь детей от травм в дороге.

— В связи с карантинными мерами пассажиропоток в транспорте весной снизился. Как это сказалось на статистике травматизма?

— Сейчас можно смело констатировать, что непроизводственный травматизм на транспорте снизился. Смотрите. Согласно полученным данным, пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал в среднем на 70–95% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажиропоток граждан на территории Северо-Западного транспортного региона снизился примерно на 70%, однако количество поездов не уменьшилось, поскольку пассажирские поезда заменены грузовыми. Согласно проведенному анализу, с 1 января 2020 года по 20 мая 2020 года по фактам непроизводственного травмирования граждан в следственном управлении зарегистрировано всего 83 сообщения, что на 16,2% меньше, чем в прошлом году. Из них 59 (-16,9%) — сообщения о травмировании со смертельным исходом. Зарегистрировано в два раза меньше, чем в прошлом году, сообщений о непроизводственных травмах несовершеннолетних — всего пять инцидентов с начала года.

— Как вы считаете, с чем связано такое улучшение показателей?

— Положительная динамика по этой статистике особенно ярко выражена на полигонах Октябрьской, Калининградской и Северной железных дорог — филиалах ОАО «РЖД». Полагаем, что это связано с работой, проводимой следственным управлением совместно с представителями железных дорог в рамках работы межведомственной рабочей группы по профилактике травматизма на железнодорожном транспорте.

— А как обстоит ситуация с травматизмом в воздухе и на воде?

— Большинство случаев травматизма на объектах воздушного и водного транспорта, в том числе со смертельным исходом, связано с несоблюдением пилотами и судоводителями судов правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, а также с оказанием недоброкачественных услуг.

Например, недавно следственным управлением в суд было направлено уголовное дело в отношении судоводителя, который 27 апреля, в вечернее время, единолично управлял маломерным судном SPEEDSTER 200, осуществляя движение в плохих погодных условиях. Он выполнял перевозку восьми пассажиров по акватории Финского залива вблизи Канонерского острова в Петербурге. Нарушение правил безопасности движения привело к тому, что судно опрокинулось и затонуло, а люди при наличии всего лишь восьми спасательных жилетов оказались в холодной воде, где, несмотря на проведение спасательной операции, пребывали длительное время, их здоровью был причинен вред различной степени тяжести. В ходе проведенной спасательной операции только восемь из девяти человек были обнаружены, извлечены из воды и доставлены в медицинские учреждения. Один пассажир, находившийся без спасательного жилета, пропал без вести, лишь спустя несколько недель его тело обнаружили на берегу Финского залива.

Это происшествие наглядно показывает, что даже при незначительном на первый взгляд нарушении — отсутствии одного спасательного жилета — последствия могут быть серьезными, вплоть до смерти человека.

Еще один показательный случай. Уголовное дело, расследуемое следственным управлением в отношении граждан, которые 29 марта на аэродроме Горская в поселке Лисий Нос города Санкт-Петербурга оказали услуги, связанные с платным предоставлением возможности осуществления прыжков с парашютом восьми парашютистам. При этом расчет десантирования не был выполнен должным образом, парашютистов не инструктировали и не досматривали перед полетом, в результате их выброска из воздушного судна типа АН-3 прошла в небезопасном для жизни и здоровья месте, над болотистым лесным массивом. Несколько человек приземлились неудачно и получили травмы различной степени тяжести, по данному инциденту проводится расследование.

— Сейчас правоохранители готовятся к летнему сезону, когда количество случаев травматизма в транспорте традиционно возрастает. Ожидаете ли вы в этом году каких-то изменений в этой статистике? Не скажется ли на ней негативно ослабление карантинных мер?

— Действительно, в летний период ежегодно возрастает уровень пассажиропотока на железнодорожном транспорте, что связано с отпусками граждан и каникулами у детей. Но благодаря эффективным профилактическим мерам следственного управления мы ожидаем снижения уровня непроизводственного травматизма. Снятие ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, по моему мнению, не повлечет за собой роста травмирования граждан, поскольку большинство травмирований происходит по личной неосторожности людей при переходе через железнодорожные пути в неположенном месте.

— Какие профилактические меры предпринимаются со стороны ведомства для снижения травматизма (в частности детского) в транспорте?

— Особое внимание уделяется железнодорожному транспорту как зоне повышенной опасности. В связи с этим сотрудниками следственного управления на постоянной основе проводится работа, направленная не только на эффективное выявление и расследование преступлений и происшествий в сфере транспортной (железнодорожной) безопасности, но и на выявление причин и условий, им способствующих, с последующим проведением полного комплекса профилактических мероприятий, направленных на недопущение подобного впредь.

В 2019 году в следственном управлении создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа по профилактике травматизма на железнодорожном транспорте. В состав рабочей группы, помимо руководства следственного управления и территориальных следственных отделов, также включены сотрудники УТ МВД России по СЗФО и Северо-Западной транспортной прокуратуры, а также представители Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог — филиалов ОАО «РЖД».

— Каков функционал этой рабочей группы?

— Основные задачи группы — анализ непроизводственного травматизма и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня травматизма на железнодорожном транспорте. За четыре прошедших заседания рассматривались как общие проблемы непроизводственного травматизма на транспорте, так и конкретные происшествия, с проработкой конкретных действенных мер по недопущению повторных случаев травмирования граждан на одном и том же участке.

В рамках исполнения решения межведомственной рабочей группы по профилактике травматизма производится мониторинг сайтов сети Интернет, в том числе социальных сетей «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», мессенджера Telegram, с целью выявления групп или информации, содержащих пропаганду молодежного движения «зацепинг», а также популяризующих смерть и жестокость.

Совместно с ОАО «РЖД» созданы профилактические социальные ролики, пропагандирующие соблюдение правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта, их показывают в социальных сетях, поездах и т. д.

— А какие мероприятия управление сейчас проводит офлайн?

— С целью предупреждения травмирования, выявления и привлечения к административной ответственности граждан, переходящих пути в неустановленных местах, по так называемым «народным тропам», проводятся совместные рейды на объектах транспортной инфраструктуры с наиболее напряженным пассажиропотоком.

К освещению и решению проблем, выявленных при непроизводственном травмировании граждан, в данный момент привлечены органы местного самоуправления субъектов, входящих в состав Северо-Западного транспортного региона.

Продолжается реализация проекта мобильного приложения «Берегись поезда — Safetrain», которое при подходе к железнодорожным путям начинает оповещать об опасном приближении поезда, при нахождении на опасной территории блокирует музыку и оповещает, что пользователь вошел в «красную зону».

— Какие акции организовывает для детей следственное управление в преддверии школьных каникул? Какая помощь оказывается подшефным детским учреждениям?

— Мы постоянно взаимодействуем с нашими подшефными детскими домами. Например, недавно отвезли в СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» настольные игры для ребят, чтобы им было легче переносить самоизоляцию. Передали средства индивидуальной защиты и дезинфекции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в архангельский центр помощи «Лучик» и детский дом №23 города Сыктывкара. Кроме того, запланировано создание видеоурока со следователями-криминалистами по безопасности на железной дороге.

— Сколько дел этой весной возбуждалось по округу из-за нарушений режима самоизоляции и в каких именно случаях такие дела возбуждают?

— Всего это весной следственным управлением возбуждено три уголовных дела по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»). Уголовные дела данной категории возбуждались в случае неисполнения гражданами предписаний Роспотребнадзора либо врачей о необходимости соблюдения режима изоляции в связи с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, а также в связи с контактом с зараженными людьми. При этом граждане, не заботясь о своем здоровье и здоровье других людей, прибывали в общественные места — аэропорты и железнодорожные вокзалы — для осуществления полетов на воздушных судах или переездов на поездах, чем создавали угрозу массового заражения окружающих.

Так, следственным управлением расследуется уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации, который обязан был находиться на госпитализации в медицинском учреждении под непрерывным медицинским наблюдением с подтвержденным заболеванием, вызванным 2019-nCoV. Об ограничительных мерах он был осведомлен и надлежащим образом уведомлен, но покинул медицинскую клинику и был задержан в помещении железнодорожного вокзала Псков-Пассажирский, где мог подвергнуть окружающих людей риску заражения.

— Сейчас во многих регионах введен обязательный масочный режим. Каким образом контролируется выполнение этих предписаний для пассажиров?

— Распоряжением АО «ФПК» «Об утверждении временного регламента термометрии пассажиров поездов дальнего следования АО «ФПК» в период коронавирусной инфекции» на начальников пассажирских поездов возложена обязанность по термометрии пассажиров бесконтактными термометрами (включая «Ласточки» и «Сапсан»). Масочный режим на объектах транспортной инфраструктуры обеспечивается в соответствии с распоряжениями губернаторов конкретных субъектов Российской Федерации.

— Не участились ли случаи нападений на сотрудников правоохранительных органов со стороны пассажиров в транспорте?

— Такая проблема действительно есть. Несмотря на снижение пассажиропотока, на объектах транспорта на 61,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (с 18 в 2019 году до 29 в 2020 году) возросло количество случаев применения насилия в отношении сотрудников полиции, которые находились при исполнении своих должностных обязанностей по обеспечению правопорядка в общественных местах.

Скорее всего, эта тенденция — следствие несогласия граждан с установленными во многих субъектах Российской Федерации ограничениями, связанными с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции. Некоторые люди агрессивно реагируют на замечания сотрудников полиции о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также на пресечение административных правонарушений, связанных с появлением граждан в транспортных средствах общего пользования и в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.