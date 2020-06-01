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Павел Выменец рассказал о ситуации с травматизмом на транспорте СЗФО

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Павел Выменец рассказал о ситуации с травматизмом на транспорте СЗФО

В преддверии Дня защиты детей и нового летнего сезона и. о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Павел Выменец в специальном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему сократились случаи травматизма на транспорте, из-за чего граждане стали чаще нападать на сотрудников правопорядка и что предпринимают следователи, чтобы уберечь детей от травм в дороге. 

— В связи с карантинными мерами пассажиропоток в транспорте весной снизился. Как это сказалось на статистике травматизма?

— Сейчас можно смело констатировать, что непроизводственный травматизм на транспорте снизился. Смотрите. Согласно полученным данным, пассажиропоток на всех видах транспорта в России упал в среднем на 70–95% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажиропоток граждан на территории Северо-Западного транспортного региона снизился примерно на 70%, однако количество поездов не уменьшилось, поскольку пассажирские поезда заменены грузовыми. Согласно проведенному анализу, с 1 января 2020 года по 20 мая 2020 года по фактам непроизводственного травмирования граждан в следственном управлении зарегистрировано всего 83 сообщения, что на 16,2% меньше, чем в прошлом году. Из них 59 (-16,9%) — сообщения о травмировании со смертельным исходом. Зарегистрировано в два раза меньше, чем в прошлом году, сообщений о непроизводственных травмах несовершеннолетних — всего пять инцидентов с начала года.

— Как вы считаете, с чем связано такое улучшение показателей?

— Положительная динамика по этой статистике особенно ярко выражена на полигонах Октябрьской, Калининградской и Северной железных дорог — филиалах ОАО «РЖД». Полагаем, что это связано с работой, проводимой следственным управлением совместно с представителями железных дорог в рамках работы межведомственной рабочей группы по профилактике травматизма на железнодорожном транспорте.

Павел Выменец рассказал о ситуации с травматизмом на транспорте СЗФО

— А как обстоит ситуация с травматизмом в воздухе и на воде?

— Большинство случаев травматизма на объектах воздушного и водного транспорта, в том числе со смертельным исходом, связано с несоблюдением пилотами и судоводителями судов правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, а также с оказанием недоброкачественных услуг.

Например, недавно следственным управлением в суд было направлено уголовное дело в отношении судоводителя, который 27 апреля, в вечернее время, единолично управлял маломерным судном SPEEDSTER 200, осуществляя движение в плохих погодных условиях. Он выполнял перевозку восьми пассажиров по акватории Финского залива вблизи Канонерского острова в Петербурге. Нарушение правил безопасности движения привело к тому, что судно опрокинулось и затонуло, а люди при наличии всего лишь восьми спасательных жилетов оказались в холодной воде, где, несмотря на проведение спасательной операции, пребывали длительное время, их здоровью был причинен вред различной степени тяжести. В ходе проведенной спасательной операции только восемь из девяти человек были обнаружены, извлечены из воды и доставлены в медицинские учреждения. Один пассажир, находившийся без спасательного жилета, пропал без вести, лишь спустя несколько недель его тело обнаружили на берегу Финского залива.

Павел Выменец рассказал о ситуации с травматизмом на транспорте СЗФО

Это происшествие наглядно показывает, что даже при незначительном на первый взгляд нарушении — отсутствии одного спасательного жилета — последствия могут быть серьезными, вплоть до смерти человека.

Еще один показательный случай. Уголовное дело, расследуемое следственным управлением в отношении граждан, которые 29 марта на аэродроме Горская в поселке Лисий Нос города Санкт-Петербурга оказали услуги, связанные с платным предоставлением возможности осуществления прыжков с парашютом восьми парашютистам. При этом расчет десантирования не был выполнен должным образом, парашютистов не инструктировали и не досматривали перед полетом, в результате их выброска из воздушного судна типа АН-3 прошла в небезопасном для жизни и здоровья месте, над болотистым лесным массивом. Несколько человек приземлились неудачно и получили травмы различной степени тяжести, по данному инциденту проводится расследование.

Сейчас правоохранители готовятся к летнему сезону, когда количество случаев травматизма в транспорте традиционно возрастает. Ожидаете ли вы в этом году каких-то изменений в этой статистике? Не скажется ли на ней негативно ослабление карантинных мер?

— Действительно, в летний период ежегодно возрастает уровень пассажиропотока на железнодорожном транспорте, что связано с отпусками граждан и каникулами у детей. Но благодаря эффективным профилактическим мерам следственного управления мы ожидаем снижения уровня непроизводственного травматизма. Снятие ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, по моему мнению, не повлечет за собой роста травмирования граждан, поскольку большинство травмирований происходит по личной неосторожности людей при переходе через железнодорожные пути в неположенном месте.

— Какие профилактические меры предпринимаются со стороны ведомства для снижения травматизма (в частности детского) в транспорте?

— Особое внимание уделяется железнодорожному транспорту как зоне повышенной опасности. В связи с этим сотрудниками следственного управления на постоянной основе проводится работа, направленная не только на эффективное выявление и расследование преступлений и происшествий в сфере транспортной (железнодорожной) безопасности, но и на выявление причин и условий, им способствующих, с последующим проведением полного комплекса профилактических мероприятий, направленных на недопущение подобного впредь.

Павел Выменец рассказал о ситуации с травматизмом на транспорте СЗФО

В 2019 году в следственном управлении создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа по профилактике травматизма на железнодорожном транспорте. В состав рабочей группы, помимо руководства следственного управления и территориальных следственных отделов, также включены сотрудники УТ МВД России по СЗФО и Северо-Западной транспортной прокуратуры, а также представители Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог — филиалов ОАО «РЖД».

— Каков функционал этой рабочей группы?

— Основные задачи группы — анализ непроизводственного травматизма и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня травматизма на железнодорожном транспорте. За четыре прошедших заседания рассматривались как общие проблемы непроизводственного травматизма на транспорте, так и конкретные происшествия, с проработкой конкретных действенных мер по недопущению повторных случаев травмирования граждан на одном и том же участке.

В рамках исполнения решения межведомственной рабочей группы по профилактике травматизма производится мониторинг сайтов сети Интернет, в том числе социальных сетей «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники», мессенджера Telegram, с целью выявления групп или информации, содержащих пропаганду молодежного движения «зацепинг», а также популяризующих смерть и жестокость.

Совместно с ОАО «РЖД» созданы профилактические социальные ролики, пропагандирующие соблюдение правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта, их показывают в социальных сетях, поездах и т. д.

— А какие мероприятия управление сейчас проводит офлайн?

— С целью предупреждения травмирования, выявления и привлечения к административной ответственности граждан, переходящих пути в неустановленных местах, по так называемым «народным тропам», проводятся совместные рейды на объектах транспортной инфраструктуры с наиболее напряженным пассажиропотоком.

Павел Выменец рассказал о ситуации с травматизмом на транспорте СЗФО

К освещению и решению проблем, выявленных при непроизводственном травмировании граждан, в данный момент привлечены органы местного самоуправления субъектов, входящих в состав Северо-Западного транспортного региона.

Продолжается реализация проекта мобильного приложения «Берегись поезда — Safetrain», которое при подходе к железнодорожным путям начинает оповещать об опасном приближении поезда, при нахождении на опасной территории блокирует музыку и оповещает, что пользователь вошел в «красную зону».

— Какие акции организовывает для детей следственное управление в преддверии школьных каникул? Какая помощь оказывается подшефным детским учреждениям?

— Мы постоянно взаимодействуем с нашими подшефными детскими домами. Например, недавно отвезли в СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №5» настольные игры для ребят, чтобы им было легче переносить самоизоляцию. Передали средства индивидуальной защиты и дезинфекции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в архангельский центр помощи «Лучик» и детский дом №23 города Сыктывкара. Кроме того, запланировано создание видеоурока со следователями-криминалистами по безопасности на железной дороге.

— Сколько дел этой весной возбуждалось по округу из-за нарушений режима самоизоляции и в каких именно случаях такие дела возбуждают?

— Всего это весной следственным управлением возбуждено три уголовных дела по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»). Уголовные дела данной категории возбуждались в случае неисполнения гражданами предписаний Роспотребнадзора либо врачей о необходимости соблюдения режима изоляции в связи с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, а также в связи с контактом с зараженными людьми. При этом граждане, не заботясь о своем здоровье и здоровье других людей, прибывали в общественные места — аэропорты и железнодорожные вокзалы — для осуществления полетов на воздушных судах или переездов на поездах, чем создавали угрозу массового заражения окружающих.

Так, следственным управлением расследуется уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации, который обязан был находиться на госпитализации в медицинском учреждении под непрерывным медицинским наблюдением с подтвержденным заболеванием, вызванным 2019-nCoV. Об ограничительных мерах он был осведомлен и надлежащим образом уведомлен, но покинул медицинскую клинику и был задержан в помещении железнодорожного вокзала Псков-Пассажирский, где мог подвергнуть окружающих людей риску заражения.

— Сейчас во многих регионах введен обязательный масочный режим. Каким образом контролируется выполнение этих предписаний для пассажиров?

— Распоряжением АО «ФПК» «Об утверждении временного регламента термометрии пассажиров поездов дальнего следования АО «ФПК» в период коронавирусной инфекции» на начальников пассажирских поездов возложена обязанность по термометрии пассажиров бесконтактными термометрами (включая «Ласточки» и «Сапсан»). Масочный режим на объектах транспортной инфраструктуры обеспечивается в соответствии с распоряжениями губернаторов конкретных субъектов Российской Федерации.

Павел Выменец рассказал о ситуации с травматизмом на транспорте СЗФО

— Не участились ли случаи нападений на сотрудников правоохранительных органов со стороны пассажиров в транспорте?

— Такая проблема действительно есть. Несмотря на снижение пассажиропотока, на объектах транспорта на 61,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (с 18 в 2019 году до 29 в 2020 году) возросло количество случаев применения насилия в отношении сотрудников полиции, которые находились при исполнении своих должностных обязанностей по обеспечению правопорядка в общественных местах.

Скорее всего, эта тенденция — следствие несогласия граждан с установленными во многих субъектах Российской Федерации ограничениями, связанными с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции. Некоторые люди агрессивно реагируют на замечания сотрудников полиции о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также на пресечение административных правонарушений, связанных с появлением граждан в транспортных средствах общего пользования и в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

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