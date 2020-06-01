LIVE: День защиты детей: здоровье, образование, спорт и отдых в 2020 году

1 июня — Международный день защиты детей. Очевидно, что Россия — та страна, где благополучие детей ставится во главу угла, как государством, так и обществом. Окончательно закрепить это предлагается при помощи поправок в конституцию, где дети объявлены важнейшим приоритетом государственной политики России.

В 2020 году Россия столкнулась с серьезным вызовом, когда защита детей от коронавирусной инфекции влияет на право юных россиян на отдых, спорт и другое всестороннее развитие.

С нашими экспертами мы обсудим, когда откроются и как будут работать детские лагеря и санатории. Узнаем, как помочь тяжелобольным детям. Спросим, почему россияне вынуждены собирать деньги через смс на лечение детей. Как государство поддерживает одаренных детей. Как помочь детям из неблагополучных семей и детских домов?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — социологи, врачи, педагоги, чиновники и политики.

Присоединяйтесь к обсуждению!