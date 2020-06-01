Кремль не знает деталей предложения Трампа пригласить РФ на саммит G7

Москва, 1 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают деталей предложения главы Белого дома Дональда Трампа о приглашении России на саммит G7.

«Мы пока не знаем детали этого предложения. Мы не знаем, является ли это официальной инициативой. Речь шла о приглашении России и ряда других стран на «семерку», — сказал Песков.

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин является сторонником диалога во всех направлениях, но в данном случае нужно получить больше информации, чтобы прокомментировать это предложение американской стороны. Представитель Кремля напомнил о комфортных и эффективных механизмах международного диалога, которые позволяют всем странам обсуждать актуальные вопросы. В данном случае, по словам Пескова, речь идет в том числе о «большой двадцатке».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что намерен перенести саммит G7 до сентября и пригласить на него еще четыре государства, в том числе Россию. Недавно глава Белого дома писал в своем микроблоге в Twitter, что хочет провести очередной саммит G7 в очном формате, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса нового типа. Изначально планировалось, что встреча пройдет 10–12 июня. Позже появилась информация, что мероприятие состоится до конца июня.