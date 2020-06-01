Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации по работе кафе и ресторанов

Москва, 1 июня. Роспотребнадзор доработал и обновил рекомендации по работе предприятий общепита в условиях пандемии коронавируса. Документ появился на сайте ведомства.

Согласно обновленным рекомендациям, будет увеличено расстояние между столиками, оно должно будет составлять не один, а 1,5 метра. Ранее разрешалось использование расстояние между столами в один метр.

«В обновленных рекомендациях большое внимание уделяется проведению профилактических и дезинфекционных мер. Отмечается, что общепит откроется по решению глав регионов и предложений главных государственных санитарных врачей регионов», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, перед началом смены работникам кафе и ресторанов будут измерять температуру.

Ранее Роспотребнадзор принял решение отменить требование к авиакомпаниям, которые должны были придерживаться специальной рассадки пассажиров в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее ведомство опубликовало рекомендации, в которых говорилось о необходимости соблюдения социальной дистанции и рассадки людей в салоне в шахматном порядке. То есть билеты на рейсы можно было продавать не более чем на 50% мест в салоне. Это требование вызвало негативную реакцию со стороны авиакомпаний. Представители отрасли пояснили, что для окупаемости рейсов необходима загрузка салонов на уровне не менее 70%. Кроме того, в результате данных мер цены на билеты вырастут, а объем рейсов резко сократится.

Представители пресс-службы Роспотребнадзора сообщили, что требование об антивирусной рассадке пассажиров в салонах пассажирских лайнеров отменено, поэтому авиаперевозчики могут производить рассадку на всех креслах.