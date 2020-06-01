Кремль назвал протесты в США внутренним делом страны

Москва, 1 июня. Массовые протесты и беспорядки в американских городах являются внутренним делом США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, считают происходящее их внутренним делом», — сообщил Песков.

Кроме того, Песков прокомментировал заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс о причастности Москвы к протестам в США. При этом Райс не привела ни одного доказательства.

«Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», ― добавил Песков.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе и перекинулись на другие штаты после того, как в Сеть попал ролик с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей повалил мужчину, которого подозревали в использовании фальшивой купюры, на землю и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице.

В Нью-Йорке в ходе протестов были арестованы 345 человек. При разгоне акций пострадали 33 полицейских, 47 автомобилей правоохранительных органов были повреждены или уничтожены. Власти крупных американских городов были вынуждены ввести комендантский час. В нескольких штатах для установления порядка на улицах используются силы Национальной гвардии США.

Ранее российский журналист и телеведущий Евгений Попов обратил внимание на то, что на сайте американской правозащитной организации Human Rights Watch нет ни одной новости о протестах и погромах, которые последние несколько дней продолжаются в США.