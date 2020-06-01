Критик Копейкин составил топ захватывающих книг для детей и подростков

Школьный список литературы на лето во все времена поражал своей длиной, но не всегда книги из него по-настоящему захватывают подрастающих читателей. В День защиты детей Федеральное агентство новостей обратилось к библиографу, литературному критику Алексею Копейкину с просьбой составить список must read — подборку лучших книг — для детей и подростков отечественных авторов.

Для самых маленьких

Кто из нас не помнит глупого мышонка Самуила Маршака, Дядю Степу Сергея Михалкова или грозного умывальника Мойдодыра Корнея Чуковского? Кстати, Чуковский считал возраст от двух до пяти лет самым важным в жизни ребенка. Алексей Копейкин отметил: сочинять для маленьких умеют немногие, но такие мастера есть среди наших современников.

«Когда в семье появляется ребенок, вся жизнь родителей сосредоточивается вокруг него. Он самый красивый, самый любимый, самый-самый. Но он еще не говорит, с ним разговариваем мы, и чаще всего — стихами. Стихи и песенки, потешки и колыбельные превращают наше общение с малышом в каждодневный праздник. Сочинять для маленьких всегда умели немногие, но такие мастера есть у нас и сейчас. Теплом и нежностью дышит «Майкина книжка» Марины Бородицкой, одного из лучших современных поэтов; сборник «Я — сам» Михаила Яснова; «Яблочки-пятки» Анастасии Орловой», — сказал библиограф в комментарии ФАН.

В этом ряду Алексей Копейкин также выделяет «Колыбельную книгу» Андрея Усачева. Иллюстрации к ней создал художник Игорь Олейников, завоевавший высшую награду в области детской литературы — Международную золотую медаль имени Х. К. Андерсена.

«Говоря о современных детских поэтах, совершенно невозможно пройти мимо Маши Рупасовой и ее книги «С неба падали старушки», не упомянуть Юлию Симбирскую («Нос в молоке») и Галину Дядину («Вот иду я в шубе»)», — добавил Алексей Копейкин.

Пишут в России и сказки. Литературный критик советует познакомить своих детей со «Сказками «Детского мира» Сергея Седова, «Фросей Коровиной» и «Криволапычем» Станислава Востокова, а также остроумными «Нинкиными рассказами» Валентины Дегтевой.

«В жанре короткой ироничной миниатюры, а вернее, в своем собственном особом жанре работает один из самых замечательных наших писателей — Артур Гиваргизов. Все, что им создано, а это и стихи, и сказки, и веселые рассказы, и даже пьесы, озарено светом его необыкновенной личности. Из книг Гиваргизова трудно выбрать лучшую, все они хороши. Для примера назову сборник «В честь короля», отчасти из-за необыкновенных, рукодельных-рукотворных иллюстраций Вероники Гараниной», — сказал Алексей Копейкин.

Что читать подросткам

С возрастом литературные предпочтения меняются. Время идет, и малыш, который еще вчера с упоением разглядывал книжки с картинками, начинает взрослеть и искать ответы на более сложные вопросы. Переходный возраст — особенный период, когда некоторые тинейджеры чувствуют себя потерянными: с детьми им уже неинтересно, а чувствовать себя равными взрослым пока не получается.

Алексей Копейкин назвал книги, которые могут помочь подросткам в этот непростой период становления.

«Это психологически тонкий и жизнеутверждающий «День числа Пи» Нины Дашевской, прекрасного писателя и музыканта; напряженная, драматичная повесть Евгении Басовой «Изо», современный вариант железниковского «Чучела»; повесть-дневник Ларисы Романовской «Удалить эту запись?»; потрясающий роман «Облачный полк» Эдуарда Веркина, одна из редких попыток современных авторов обратиться к событиям Великой Отечественной войны», — сказал библиограф.

Алексей Копейкин добавил: круг чтения подростков невозможно представить без приключений и фантастики. В таких книгах можно пережить увлекательные приключения.