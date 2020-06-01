Москва, 1 июня. Российские военные отработают новые способы применения войск в летний период обучения, об этом рассказал замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Летний период обучения российских военных стартовал 1 июня. Евкуров посетил Таманскую дивизию и провел занятие по военно-политической подготовке. Евкуров напомнил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил повысить качество боевой подготовки войск до оценки не ниже «хорошо».

«Не снижая интенсивности боевой учебы, незамедлительно внедрять в нее новые, более эффективные способы применения войск», — заявил Евкуров, его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

Замглавы Минобороны РФ добавил, что в зимний период обучения интенсивность боевой подготовки в войсках возросла, несмотря на все трудности.

Ранее Шойгу заявил, что пандемия коронавируса не сказалась на боеготовности российской армии. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что ядерная триада гарантированно осуществляет стратегическое сдерживание. Самолеты дальней авиации продолжают патрулирование вдоль российских границ. В настоящий момент в море находятся 57 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 30 — в дальней морской зоне, отметил Шойгу.