МИД РФ отреагировал на обвинения России в «причастности» к беспорядкам в США

Москва, 1 июня. Утверждения о причастности Росси к беспорядкам в США не имеют под собой оснований, заявили в МИД РФ.

«Это грязные методы и манипуляция информацией», — подчеркнули в министерстве.

О том, что за массовыми беспорядками в Штатах якобы может стоять Россия в эфире американского телеканала CNN заявила бывший советник по национальной безопасности администрации Барака Обамы Сьюзан Райс.

«Все это также взято прямиком из русской методички», — утверждает Райс.

По словам чиновницы, уже «многие годы» иностранные государства пытаются посеять раздор в США во время кризиса.

«Они стремятся не только поставить Соединенные Штаты в неловкое положение, но и разделить нас», — добавила она.

На это заявление Райс ранее уже отреагировал российский сенатор Франц Клинцевич. По его мнению, обвинение в причастности Москвы к беспорядкам в Соединенных Штатах был только вопросом времени, но на самом деле — это внутренний американский кризис. Его причины в массовой безработице, экономическом падении.

«Это безвыходная ситуация, которую потушить в ближайшее время будет крайне сложно», — пояснил Франц Клинцевич.

Напомним, беспорядки в США вспыхнули в Миннеаполисе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук сотрудников полиции. После этого акции протеста против полицейского произвола прокатились волной и по другим городам.

Участники выступлений громят магазины, поджигают машины. Полиция пытается противостоять, используя слезоточивый газ, дубинки, травматическое оружие.