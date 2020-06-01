Резидент «Сколково» зарегистрировал первый в России препарат против COVID-19

Москва, 1 июня. Компания «Кромис» — резидент «Сколково» — зарегистрировала первый в России противовирусный лекарственный препарат «Авифавир», предназначенный для лечения коронавирусной инфекции.

«Кромис» получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ на противовирусный лекарственный препарат «Авифавир», — говорится в пресс-релизе Фонда «Сколково».

В сообщении отмечено, что препарат нарушает механизмы размножения коронавируса, действующим веществом является хорошо изученный фавипиравир.

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович подчеркнул, что это стало важным событием не только для «Сколково», но и для всех.

«Трудно переоценить значимость для всех нас создания резидентом Фонда «Сколково» — компанией «Кромис» — препарата «Авифавир», — констатировал Дворкович.

Напомним, Министерство здравоохранения России одобрило первый российский препарат «Авифавир» против COVID-19. Лекарство будут использовать строго под контролем медиков. Поставки препарата в российские больницы могут начаться уже 11 июня.