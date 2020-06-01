Митрополит Чебоксарский и Чувашский скончался по пути в больницу в Москве

Москва, 1 июня. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Владимир Кедров) скончался в машине скорой помощи по дороге из аэропорта в Москве. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Митрополит скончался 1 июня на 89-м году жизни в машине скорой помощи на МКАД. Автомобиль скорой двигался из аэропорта Внуково, куда Варнаву доставили санавиацией, в Городскую клиническую больницу №1 имени Н.И. Пирогова.

У митрополита была диагностирована острая двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

Митрополит Варнава родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанской области. В 2001 году Варнава был возведен в сан митрополита. За годы 40-летнего служения Варнавы на Чебоксарской кафедре были восстановлены семь монастырей, открыто более 210 приходов и восстановлено Чебоксарское Духовное училище. Митрополит удостоен Ордена князя Дмитрия Донского II степени, Ордена М. И. Платова, Ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского I степени и еще целого ряда наград.