Москва, 1 июня. Политолог Ростислав Ищенко заявил, что украинское государство не контролирует биолаборатории США на своей территории.

Они, по словам эксперта, обладают экстерриториальным статусом. Депутаты от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» недавно направили в ООН жалобу о незаконном размещении на Украине 15 американских биолабораторий. Ростислав Ищенко считает, что это является не более чем пиар-ходом, так как ООН такие вопросы не решает.

«Проблема для этих объектов возникнет, если Украина потребует их вывода, а те самые активисты, которые кричат, что кого угодно порвут за интересы своего государства, начнут блокировать подъездные пути, создавать проблемы для персонала приходить на работу», — объяснил Ростислав Ищенко.

По его словам, в таком случае могут возникнуть материальные издержки, и Соединенные Штаты «подумают о том, нет ли другого государства, куда все это можно безболезненно перенести». Никто не будет переносить биолаборатории только потому, что председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился в ООН, резюмировал политолог.

Бывший советник генерального секретаря ООН по химическому и биологическому оружию, химик Игорь Никулин заметил, что Минздрав Украины подтвердил информацию о строительстве на территории страны восьми лабораторий США. По его словам, договор между Минздравом Украины и США накладывает на Киев несколько обязательств: украинцы не могут разглашать конфиденциальную информацию о лабораториях, свои коллекции штаммов они передают в Соединенные Штаты.