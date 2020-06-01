Шведский футуролог предсказал превращение Москвы в «скопление поселков»

Москва, 1 июня. Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов. По его словам, пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние 30 лет. Среди таких он назвал глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.

Как уточнил специалист, в ближайшее будущее самые развитые 600 городов мира, в том числе и Москва, будут обеспечивать около 80% всей экономики мира. По данным издания РБК, эксперт считает, что такие мегаполисы будут децентрализованы и превратятся в «скопление поселков». При этом сами города децентрализуются и будут напоминать скопление «поселков».

«Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами — они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью», — подчеркнул Нордстрем.

По мнению ученого, такие «скопления поселков» будут похожи на небольшие поселения с университетскими городками внутри больших городов.

Ранее Price Waterhouse Coopers заявило, что российская столица является единственным мегаполисом мира, где темпы развития дорог превышают темпы застройки территорий. О результатах работы агентства, назвавшего Москву «уникальным мегаполисом», сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, в последующее время темпы и объемы транспортного строительства в городе останутся на прежнем уровне. В течение ближайших пяти лет власти Москвы планируют построить и реконструировать не менее 90 километров дорог в год. К 2023 году в планах городских властей отремонтировать 485 километров дорог, 100 мостов, тоннелей и эстакад, а также 60 пешеходных переходов.