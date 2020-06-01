Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

Москва, 1 июня. Российский президент Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства направил приветствие к международному празднику и заметил, что в РФ одними из ключевых общенациональных приоритетов являются вопросы воспитания детей. Владимир Путин указал на важность того, чтобы «каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью».

«Подчеркну, в России вопросы воспитания детей, укрепления семейных ценностей — в числе ключевых общенациональных приоритетов», — говорится в сообщении.

Также Владимир Путин напомнил о Российском детском фонде, отметив его большую и востребованную работу и «социально значимые благотворительные, просветительские, культурные, творческие проекты, направленные на поддержку детей, развитие их талантов и способностей». Глава российского государства заметил, что Международный день защиты детей призван привлечь внимание к проблемам, связанным с защитой прав и интересов детей. Также российский президент указал на необходимость совершенствования системы образования и охраны здоровья.

Путин выразил сожаление в связи с тем, что сегодня в условиях распространения коронавирусной инфекции нового типа традиционные торжества в Москве не состоятся.