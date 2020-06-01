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Украина не обращалась в погранслужбу Крыма в связи с пропажей военнослужащего

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Украина не обращалась в погранслужбу Крыма в связи с пропажей военнослужащего

Москва, 1 июня. Украинская сторона не обращалась в погранслужбу Крыма в связи с исчезновением военнослужащего в районе полуострова Чонгар около украинско-российской границы, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

Командование десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины сообщило о пропаже военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. В ВСУ сообщили, что неподалеку от места несения военным службы были обнаружены следы борьбы, поэтому, как предполагает ведомство, мужчину якобы могли похитить.

Все обстоятельства, детали и факты происшествия сейчас выясняют правоохранительные органы.

Источник Федерального агентство новостей, комментируя новость о пропаже украинского военного, напомнил об отсутствии в Крыму у российских пограничников связи с Украиной.

«К ним никто не обращался и не может обратиться», — констатировал собеседник ФАН.

СМИ регулярно сообщают о вопиющих случаях, которые фиксируются в Вооруженных силах Украины. Так, весной этого в Донбассе украинские военнослужащие устроили между собой перестрелку, в результате чего погибли два человек. Выяснилось, что один из военных употребил наркотики и, находясь на дежурстве под воздействием запрещенных веществ, принял приближающуюся группу украинских военных за солдат противника. 

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Источник: Федеральное агентство новостей
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