Пекин, 1 июня. Российский флот жестко пресекает любые попытки иностранных государств угрожать Крымскому мосту, считают военные эксперты из Китая.

Как сообщает Sohu, американский эсминец ВМС США «Портер» вошел в Черное море и приблизился к Крымскому мосту, пишет «ПолитРоссия». Радиус действия его вооружения был достаточным, чтобы нанести урон переправе. Черноморский флот РФ был вынужден применить ответные меры.

«Москва неоднократно предупреждала, что иностранным военным кораблям не позволят проходить через Керченский залив без соответствующего разрешения», — напоминает издание.

В 2018 году украинские катера уже пытались прорваться к Крымскому мосту, тогда ФСБ РФ удалось остановить провокацию. Провальная попытка Киева обернулась задержаниями украинских моряков, что стало хорошим уроком для стран НАТО. Однако США не оставили попыток спровоцировать РФ на ответные действия в Черном море, об этом свидетельствует провокация американского эсминца.

«Американский эсминец вошел в Черное море и попытался угрожать Керченскому проливу, однако неожиданно на его пути появились российские корабли, которые начали учения с боевыми стрельбами», — отмечают эксперты из КНР.

«Портер» был вынужден сменить курс. Sohu назвало действия эсминца США позорным бегством. Китайские эксперты добавили, что этот инцидент напомнил другую провокацию ВМС США. В 1988 году американские корабли «Йорктаун» и «Кэрон» вошли в воды СССР. Тогда Черноморский флот был вынужден пойти на таран иностранных кораблей и прогнать их из территориальных вод.

Ранее американский эсминец «Мустин» незаконно вторгся в территориальные воды Китая в районе архипелага Юнлэ. Командование КНР отправило боевые корабли и авиацию для того, чтобы изгнать американский корабль из территориальных вод республики. В ходе операции американский эсминец был взят в полукольцо кораблями ВМС НОАК и был вынужден покинуть воды архипелага Юнлэ.