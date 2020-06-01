Сирия, 1 июня. Израиль подозревают в атаке на позиции иранских бойцов в Дейр-эз-Зоре. Четыре человека пострадали в результате вылазки неизвестных на юго-западе Идлиба. Спустя восемь лет состоялось открытие шоссе Алеппо — Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками в южной части Идлиба.

ВС Турции: наехали на боевика «свободной полиции» в городе Мареа на севере Алеппо.

«Джейш аль-Изза»: заявила о подготовке новой партии боевиков.

ВС Ирака: при поддержке отрядов «Хашд Шааби» задержали 11 террористов ИГИЛ1 в провинции Ниневия.

ВВС Израиля: подозреваются в проведении воздушной атаки в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Стало известно, что накануне турецкие военнослужащие на бронемашине наехали на мужчину в населенном пункте Мареа в северной части Алеппо. Согласно данным военного источника в сети Twitter (NovostiDamask), от полученных травм сириец скончался на месте. Личность погибшего удалось установить — им оказался член «свободной полиции», подконтрольной протурецкой «Сирийской национальной армии».

Между тем поддерживаемая Турцией группировка «Джейш аль-Изза» заявила о завершении подготовки новой партии боевиков. Новобранцы прошли обучение в тренировочном лагере имени Абдель Басыт Сарута.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (SteeleSyAA) сообщает о том, что на юго-востоке провинции произошли боевые вылеты неизвестных ВВС. Военные самолеты нанесли удары по позициям иракских военизированных формирований, выступающих на стороне Сирийской Арабской Армии (САА), в районе города Абу-Кемаль. По неподтвержденной информации интернет-портала Masar Press Agency, в результате воздушной атаки погибли четыре бойца проправительственных сил. Более подробные сведения о случившемся пока выясняются. В совершении авианалета подозреваются израильские ВВС, которые неоднократно вторгались в воздушное пространство Сирии, осуществляя налеты на союзников САА. Тем не менее Тель-Авив пока не давал никаких комментариев по поводу произошедшего.

Провинция Идлиб

Информационный портал Aleppo Media Center сообщает о том, что в южных районах Идлиба продолжаются взаимные обстрелы на линии разграничения Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков незаконных бандформирований, сотрудничающих с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам». Противники обмениваются ударами в районе населенного пункта Аль-Фатир. Никакой информации о последствиях вооруженных столкновений пока не поступало.

Тем временем на трассе М-4 на юго-западе провинции произошла вылазка неизвестных. Группа вооруженных людей открыла стрельбу неподалеку от города Бсанкуль, в результате чего ранения получили четыре местных жителя, в том числе ребенок. Какая из антиправительственных бандгрупп стоит за нападением, пока неизвестно.

Провинция Ракка

Сирийские власти объявили об открытии шоссе Алеппо — Ракка спустя восемь лет. Об этом сообщает агентство новостей Al Watan со ссылкой на слова губернатора Ракки Обейда аль-Хасана. На въезде и выезде из региона работают медицинские бригады, которые осуществляют осмотр лиц в рамках предупредительных мер по борьбе с коронавирусом. Как известно, закрытие магистрали состоялось еще в начале 2013 года. Военные эксперты полагают, что возобновление движения по шоссе позволит стимулировать экономический рост.

Ирак

В провинции Ниневия состоялась спецоперация иракских вооруженных сил, направленная на выявление и ликвидацию «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), отряды иракского спецназа при поддержке ополченцев движения «Хашд Шааби» арестовали 11 террористов, двое из которых являлись высокопоставленными полевыми командирами. Удалось установить, что один из задержанных отвечал за минирование автомобилей.

1 Организация запрещена на территории РФ.