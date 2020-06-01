В России пьющих родителей могут начать отправлять на принудительное лечение

Москва, 1 июня. Жестокое обращение с детьми в 60% случаев происходит на фоне злоупотребления спиртным родителями. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербургского университета в ходе исследования судебной практики, связанной с воспитанием несовершеннолетних.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, таких матерей и отцов следует отправлять в наркологический диспансер на принудительное лечение от алкогольной зависимости.

Как пишет издание «Парламентская газета», она уточнила, что сейчас разрабатываются поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина заявила, что внесение поправок о защите семьи, материнства, отцовства и детства в Конституцию РФ станет началом масштабной работы в области этого института, это касается и образования.

Указанный депутатом пункт планируют внести в статью 72 основного закона России. Он предусматривает также защиту института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

Депутат подчеркнула, что понятие семьи необходимо изучать еще со школьной скамьи. Такая работа нужна, потому что направлена на снижение числа неблагополучных семей, на позитивные изменения в обществе, объяснила она.