Пользователи пожаловались на сбой в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

Москва, 1 июня. В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. О неудобствах начали сообщать пользователи приложения. В самой кредитной организации обещают, что проблема будет устранена в ближайшее время.

По данным сервиса Downdetector, с трудностями столкнулись в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и других городах. 80% пользователей не могли перевести деньги, 13% клиентов пожаловались на сбой в работе сайта, 5% юзеров не могли совершить платеж со счета.

По словам представителей банка, клиенты могут столкнуться с затруднениями при входе в «Сбербанк Онлайн» по техническим причинам.

«В случае возникновения проблемы со входом просим наших клиентов повторить попытку», — добавили в Сбербанке.

В пресс-службе отметили, что над решением проблемы уже работают специалисты и она будет устранена в ближайшее время. Как уточняет ТАСС, все операции в торгово-сервисных точках, а также выдача наличных в банкоматах проводятся в штатном режиме.