Тонущего зайца спасли во время паводка. ФАН-ТВ

В Вологодской области из-за обильных дождей произошел разлив реки. Жители поселка Лесозавод Усть-Кубинского района спасали не только себя, но и братьев наших меньших. Так люди заметили зайца, который застрял в заборе и мог утонуть.

Животное прибежало к людям, потому что его убежище тоже разрушил паводок. Но за косым стали бегать собаки, он убегал и, видимо, застрял. Так предысторию зайца видит один из спасателей Денис Пантюхин. Нашел зайца его напарник Юрий Курбанов. Между металлических прутьев забора заяц не смог выбраться самостоятельно.

После освобождения заяц не побежал на волю. У животного было истощение и травмы: бока натерла решетка, морда, из-за того, что грыз прутья, была в ссадинах.

Зайца на время отдали знакомым, которые разводят кроликов. Животное нужно было выкормить и подлечить.

После выздоровления заяц был готов вернуться на волю. Косого выпустили в лес на другой стороне реки.

Напомним, паводок в Вологодской области произошел из-за обильных дождей, из-за чего река Кубена вышла из берегов. В Усть-Кубинском районе на данный момент затоплено более 50 домов.