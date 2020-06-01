Экономисты рассказали, когда рубль вернется к докризисным значениям

Российский рубль демонстрирует завидную устойчивость, отечественная валюта укрепляется на фоне внешних факторов. Подробнее о ситуации на валютном рынке — в материале Федерального агентства новостей.

Курс рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,5% к рублю — до отметки 69,81 рубля, курс евро опустился 0,3% — до 77,71 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Заметим, что курс доллара в последний раз опускался ниже 70 рублей 6 марта текущего года.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10.00 по московскому времени, индекс Мосбиржи прибавил 1% и достиг отметки в 2761,23 пункта, индекс РТС вырос на 1,7%, до 1240,08 пункта.

В то же время нефть марки Brent с поставками в августе подорожала на 0,13% — до 37,89 доллара за баррель. Рано утром 1 июня стоимость сырья опускалась до 37,64 доллара за баррель в преддверии новой встречи ОПЕК+.

Завидная устойчивость

Как отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов, российский рубль демонстрирует завидную устойчивость. Ключевой поддержкой для российской валюты выступает восстановление цен на нефть, а также улучшение настроений на международных рынках в свете смягчения карантина.

«Спрос на активы развивающихся площадок возрастает, а вместе с ним наблюдаются покупки и в соответствующих валютах. В этом смысле снижение рублевых ставок делает российские ценные бумаги одними из наиболее интересных», — добавил Игорь Галактионов.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заметил, что рубль укрепляется за счет нескольких внешних факторов. Во-первых, рост инвесторов к рисковым активам (и к рублю, в том числе) после того, как президент США Дональд Трамп не стал объявлять о выходе страны из торговой сделки с Китаем, чего все опасались. Второй фактор — стабильные увеличение нефтяных котировок, которые поддерживаются данными о буровых в США. В течение 11 недель подряд число скважин сокращается и сейчас составляет 222 единицы.

«В ближайшее время динамика курса рубля будет по-прежнему зависеть от новостей с внешних рынков. Если Штаты и КНР не будут усиливать взаимные угрозы, вводить новые ограничения и так далее, это станет позитивным сигналом для рынков. Также уже на этой неделе может состояться очередная встреча ОПЕК+, в ходе которой, вполне вероятно достижение нового соглашения или объявление о продлении сроков действующей сделки. Это будет означать, что нефтяные цены будут поддержаны сокращением добычи. Рубль в такой ситуации может укрепиться до отметки 68-69 рублей за доллар и 75-76 — за евро», — пояснил Артем Деев.

Исполнительный директор Klopenko Group и венчурного клуба ITLeaders Дмитрий Иванов также считает, что сегодняшнее укрепление рубля связано напрямую с ростом стоимости нефти.

«Нефть по чуть-чуть восстанавливается. Кажется, уже даже скептики уверены, что она в ближайшее время закрепится выше 40 долларов за баррель. Это, в свою очередь, гарантирует, что рубль будет укрепляться дальше. И постепенно, в течение нескольких месяцев, сможет вернуться на докризисные значения. Особенно перспективным здесь выглядит осенний период. Мы уверены, что вторая волна коронавируса, если и будет, то окажется значительно слабее первой и не сможет оказать такого значительного влияния на мировую экономику. Люди к ней уже готовы. Осенью нас ждет рост экономики и стоимости нефти, а значит, и продолжение укрепления рубля», — заключил Дмитрий Иванов.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Россия при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 млн баррелей нефти в сутки.