Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку

Москва, 1 июня. Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин считает, что вместе с ним из клуба должны уйти совет директоров и генеральный директор столичного клуба Василий Кикнадзе.

«Если руководители клуба считают, что я не выполнил какие-то задачи, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти нам всем вместе», — сказал Семин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что генеральный директор и совет директоров назначали и утверждали его на должность главного тренера «железнодорожников» и поэтому они должны нести за это ответственность.

Семин также раскритиковал трансферный комитет, назвав эту структуру «очень спорной». По его мнению, входящие в этот комитет люди «очень занятые по своим серьезным и большим профессиям» и им не до футбола.

Сегодня последний день Юрия Сёмина в качестве главного тренера «Локомотива»



Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым!



Мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему #СпасибоПалыч ❤️???? pic.twitter.com/sBBTYhydKK — «Локомотив» (@fclokomotiv) May 31, 2020

«Руководство клуба дает им список с именами, а дальше получается как у наперсточников. Первого-второго номеров из него нельзя взять? Тогда возьмем третьего-четвертого, а то и пятого. При том, что добро ни на кого, кроме первых-вторых, я никогда не давал. Вот так и формируется состав», — добавил Семин.

По мнению бывшего наставника «Локомотива», причина расставания с «железнодорожниками» заключается в том, что он не ручной тренер и в определенных моментах мешал руководству клуба.

Ранее пресс-служба «Локомотива» объявила, что контракт с Семиным не будет продлен, а с 1 июня новым тренером команды станет серб Марко Николич, напомнил RT.