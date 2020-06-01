Дандыкин объяснил, почему Северный флот подчиняется напрямую Путину и Шойгу

Защита самой протяженной береговой линии, арктической, находится в приоритете у руководства Российской Федерации — именно поэтому командование Северного флота напрямую подчиняется министру обороны Сергею Шойгу и Верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Так собеседник ФАН прокомментировал слова командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева, который объявил, что его части до конца 2020 года получат на вооружение более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в условиях крайнего севера.

«Считается, что 1 июня — это день рождения Северного флота, — сказал Дандыкин. — И хоть наши военные корабли стоят в Арктике уже больше двухсот лет, но в советское время точкой отчета считался 1933 год, когда северную флотилию переименовали и дали ей современное название».

Военный эксперт перечислил самые крупные суда, которые придут на усиление арктической группировки: это ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» (имеющий улучшенные показатели по «шумности», маневренности и глубине погружения) и фрегат дальней морской зоны «Адмирал флота Касатонов» (ожидается, что он примет участие в параде на дне ВМФ в Санкт-Петербурге).

«Ну и, конечно же, поступят новые самолеты, вооружения для береговой составляющей (я имею в виду ракетные комплексы и комплексы ПВО), приспособленная к суровым условиям техника для морской пехоты и расквартированного там армейского корпуса», — добавил капитан первого ранга.

Собеседник ФАН напомнил, что Северный флот, наряду с другими военными округами — это оперативно-стратегическое объединение, включающее в себя все рода войск и сил, решающее весь спектр задач по обеспечению военной безопасности нашей страны и стратегической стабильности на отдельном арктическом направлении. Именно поэтому оно находится в непосредственном подчинении у главы Минобороны Сергея Шойгу.

«Новая техника поставляется в Арктику в приоритетном порядке, учитывая то внимание, которое НАТО уделяет этому региону, — отметил Дандыкин. — Последний, пусть и неудачный поход надводных кораблей Североатлантического альянса в Баренцево море наглядно это показал. Что же касается подлодок, то стратегические атомные субмарины США еще с советских времен бороздили просторы Северного ледовитого океана».

Военный эксперт добавил, что охрана протяженных арктических границ РФ всегда стояла на одном из первых мест для нашего государства. Именно поэтому в составе Северного флота находятся лучшие корабли российских вооруженных сил: в частности, единственный авианесущий тяжелый крейсер «Адмирал Кузнецов», атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и находящийся в ремонте «Адмирал Нахимов», который после модернизации будет сверхсовременным судном, вооруженным гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон».