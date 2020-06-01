Друг Жигунова рассказал, как разрыв с Заворотнюк изменил актера

Москва, 1 июня. Бывший сосед по даче Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал подробности романа актера с Анастасией Заворотнюк.

«Помню в первый раз, когда Настя приехала на его дачу — сразу встало солнце», — поделился Заграевский в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Сейчас, по словам художника, Жигунов живет с «копией Заворотнюк».

«Он Настю любил. Для него принципиально, чтобы его женщина была похожа на Настю. Жигунов очень домовитый. Его все любили здесь на даче», — добавил Заграевский.

По словам художника, Жигунов очень переживал после расставания с Заворотнюк, приходил к нему в гости, просил не волноваться за него, но потом очень сильно изменился: «У него улыбка исчезла с лица. Он стал другим».

«Вот была настоящая любовь. Трагическая», — добавил Заграевский.

Художник назвал Заворотнюк фантастической женщиной.

«Может хотел бы сказать что-то плохое про нее, потому что рассталась с Жигуновым. Но она женщина, у ног которой разбиваются мужские сердца», — добавил он.

Напомним, роман Жигунова и Заворотнюк начался на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня» в 2006 году. Причем оба были в отношениях. Жигунов разрушил свой 20-летний брак с актрисой Верой Новиковой, а Анастасия — союз с Дмитрием Стрюковым.

В итоге после двух лет Жигунов и Заворотнюк расстались. После этого актер вернулся к бывшей жене, а «прекрасная няня» вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова.